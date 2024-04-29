Экс-арбитр Федотов проанализировал отмену гола «Краснодара» в ворота «Крыльев Советов»

Бывший судья Игорь Федотов отреагировал на решение Сергея Карасева не засчитывать гол «Краснодара» на 8-й минуте матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
«Мяч попал не в плечо, а в руку игроку «Краснодара» – она выставлена в сторону, мяч попал ближе к краю рукава.
Такой гол нельзя было засчитывать, правильное решение – отмена гола», – сказал Федотов.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Карасев отменил гол игрока «Краснодара» Сергея Волкова.
- На 64-й минуте арбитр удалил защитника за 2-ю желтую карточку.
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Источник: «Чемпионат»