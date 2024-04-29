Экс-арбитр Федотов проанализировал отмену гола «Краснодара» в ворота «Крыльев Советов»

Бывший судья Игорь Федотов отреагировал на решение Сергея Карасева не засчитывать гол «Краснодара» на 8-й минуте матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Мяч попал не в плечо, а в руку игроку «Краснодара» – она выставлена в сторону, мяч попал ближе к краю рукава.

Такой гол нельзя было засчитывать, правильное решение – отмена гола», – сказал Федотов.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Карасев отменил гол игрока «Краснодара» Сергея Волкова.

На 64-й минуте арбитр удалил защитника за 2-ю желтую карточку.

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?