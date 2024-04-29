«Арсенал», «Сити», «Милан», «Бавария» и «Фейеноорд» вышли в лиговый этап ЛЧ-2024/25, уже известно 10 участников

По итогам прошедших туров национальных чемпионатов стали известны еще пять команд, которые квалифицировались в лиговый этап Лиги чемпионов-2024/25. Ими стали «Арсенал», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария» и «Фейеноорд».

На данный момент Италия гарантировала себе места в лиговом этапе для топ-5 лучших команд национального чемпионата, Англия и Германия – для топ-4, Нидерланды – для топ-2.

«Арсенал» лидирует в АПЛ с 80 очками после 35 матчей, у «Манчестер Сити» 79 очков по итогам 34 встреч. Команды уже не опустятся ниже четвертой строчки, поскольку стали недосягаемы для идущего пятым «Тоттенхэма» (60 очков после 33 игр) и команд расположенных ниже в таблице.

«Бавария» идет на второй позиции в Бундеслиге с 69 очками после 31 тура. Мюнхенцы не опустятся ниже четвертой позиции, поскольку стали недосягаемы для идущей пятой «Боруссии» Д (57 очков) и команд расположенных ниже.

«Милан» находится на 2-й строчке в Серии A c 70 очками после 34 матчей. Команда уже не опустится ниже 5-й позиции. У идущей 5-й «Ромы» 59 очков после 34 игр, а у занимающей 6-ю позицию «Аталанты» – 57 баллов после 33 встреч. По отдельности клубы из Рима и Бергамо еще могут обойти «россонери», но вдвоем уже не сделают этого, поскольку командам предстоит матч между собой и кто-то из них потеряет очки. Также «Милан» недосягаем для команд идущих на местах с 7-го и ниже.

«Фейеноорд» занимает вторую позицию в чемпионате Нидерландов с 75 очками после 31 матча. За три тура до завершения турнира команда стала недосягаемой для идущего третьим «Твенте» (63 очка).

Ранее места в лиговом этапе Лиги чемпионов-2024/25 себе гарантировали «Байер», «Интер», ПСВ, «Реал» и «ПСЖ». Таким образом, известно уже 10 участников этой стадии турнира.