Личка ответил, готов ли он отпустить Тюкавина летом в Европу

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка не против отпустить своего форварда Константина Тюкавина в Европу.
«У нас есть хороший пример с Арсеном Захаряном, который ушел в «Реал Сосьедад» и играет в Лиге чемпионов.
Если у Тюкавина и у «Динамо» летом будет хорошее предложение из Европы, где он будет развиваться и играть, где у него будет возможность выступать в европейских кубках, то нужно пойти навстречу», – сказал Личка.
- 21-летний Тюкавин стоит 12 миллионов евро.
- Контракт до 2028 года.
- У Константина в сезоне РПЛ 25 матчей, 12 голов, 9 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»