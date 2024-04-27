Личка ответил, готов ли он отпустить Тюкавина летом в Европу

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка не против отпустить своего форварда Константина Тюкавина в Европу.

«У нас есть хороший пример с Арсеном Захаряном, который ушел в «Реал Сосьедад» и играет в Лиге чемпионов.

Если у Тюкавина и у «Динамо» летом будет хорошее предложение из Европы, где он будет развиваться и играть, где у него будет возможность выступать в европейских кубках, то нужно пойти навстречу», – сказал Личка.