Личка – о разгроме от «Ростова»: «Не ищу оправданий, соперник был лучше»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после поражения от «Ростова» (1:4) в 22-м туре РПЛ.

«Когда я зашeл в раздевалку в перерыве, то не стал кричать на футболистов. Я попросил их продолжать играть в футбол, действовать острее у штрафной и чаще бить по воротам. Если бы забили быстро, то могли бы возродить интригу. Вместо этого соперник мог сразу забить четвeртый мяч после нашей ошибки. Я не хочу искать оправданий, соперник был лучше.

В начале матча после перехватов вместо того, чтобы пробовать играть вперeд, мы чаще разворачивались назад и начинали позиционную атаку. Ростовчане же не боялись играть вперeд на скорости, заходить в штрафную и бить. По первому голу: я сказал, что не буду злиться исключительно на вратаря. Если мы хотим играть через пас от своих ворот, то такие ситуации могут возникать.

Во втором голе тоже была плохая коммуникация, в третьем голе нам немного не повезло, когда мяч отскочил к игроку «Ростова». Но удачу тоже надо заслужить, соперник как раз сегодня это и сделал», – сказал Личка.