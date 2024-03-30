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  • Личка – о разгроме от «Ростова»: «Не ищу оправданий, соперник был лучше»

Личка – о разгроме от «Ростова»: «Не ищу оправданий, соперник был лучше»

30 марта 2024, 09:33
6

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после поражения от «Ростова» (1:4) в 22-м туре РПЛ.

«Когда я зашeл в раздевалку в перерыве, то не стал кричать на футболистов. Я попросил их продолжать играть в футбол, действовать острее у штрафной и чаще бить по воротам. Если бы забили быстро, то могли бы возродить интригу. Вместо этого соперник мог сразу забить четвeртый мяч после нашей ошибки. Я не хочу искать оправданий, соперник был лучше.

В начале матча после перехватов вместо того, чтобы пробовать играть вперeд, мы чаще разворачивались назад и начинали позиционную атаку. Ростовчане же не боялись играть вперeд на скорости, заходить в штрафную и бить. По первому голу: я сказал, что не буду злиться исключительно на вратаря. Если мы хотим играть через пас от своих ворот, то такие ситуации могут возникать.

Во втором голе тоже была плохая коммуникация, в третьем голе нам немного не повезло, когда мяч отскочил к игроку «Ростова». Но удачу тоже надо заслужить, соперник как раз сегодня это и сделал», – сказал Личка.

  • «Динамо» осталось на 3-й строчке в таблице лиги.
  • Видеообзор матча на «ВТБ Арене» можно посмотреть здесь.
  • Впереди у «Динамо» кубковый гостевой матч со «СКА-Хабаровском».

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Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Ростов Динамо Личка Марцел
Комментарии (6)
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andr45
1711788926
А не пора ли Личке на Родину) ПОЗОР!!!
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neim
1711792668
Этот соперник ни сколько не лучше Динамо, не надо "звездеть". Это Динамо вчера было никаким, благодаря тренеру Личке, который проблем в обороне не замечает упорно уже на протяжении полугода. Правильно сказали ниже - позор ! Достаточно сравнить с Рубином и посмотреть, что за прошедший год - полтора там сделал Рахимов, не имея таких игроков, как Личка. Хватит уже хохотать, пора и ответ держать перед болельщиками за такие игры ((( .
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