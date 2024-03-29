Юран рассказал, как у него угнали машину в Луганске

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран вспомнил, как в 90-х годах стал жертвой автоугонщиков.

– Сталкивались с криминалом в 90-е?

– С кем-то из этого мира даже дружили. Тогда это было нормально: с ними общались хоккеисты, футболисты, ребята из шоу-бизнеса.

Парни из 90-х уважали футболистов, любили ходить на матчи. Я тоже состоял в приятельских отношениях с ними – и в Киеве, и в Москве. Но не более того.

– Выручали вас по дружбе?

– Как-то пригнал отцу в Луганск «семерку». У меня ее угнали. Пришлось идти к местной братве.

– Решили вопрос?

– Уже через три часа машину привезли. Угонщиков, понятное дело, тоже нашли. Но потом пришлось им все-таки заплатить.

– Угонщикам?

– Да. Мне объяснили: «Парни все-таки делали свою работу, рисковали. Могли быть арестованы. Надо заплатить». Отдал им 500 долларов.

– Извинились хотя бы?

– Сказали, что не узнали меня: «А что ты сам как валенок ее оставил? Мы тебя уже часик вели, катали по Луганску. Ждали, пока ты встанешь где-нибудь подальше от центра». А я на рынок заехал: вернулся, а машины уже нет.