Бубнов спрогнозировал результаты матчей 22-го тура РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о предстоящих матчах 22-го тура РПЛ

«Динамо» – «Ростов» – 2:1. «Ростов» начал весенний этап чемпионата России хорошо, но и «Динамо» вернулось в сезон успешно. По игре ростовчане, думаю, не превосходят соперника, в обороне силы команд равны, а вот в атаке бело-голубые предпочтительнее смотрятся. Не стоит сбрасывать со счетов фактор своего поля и тот момент, что тренеры «Ростова» были задействованы в сборной.

«Крылья Советов» – «Зенит» – 0:2. «Зенит» здесь фаворит: команда сильнее по составу, при этом мотивирована, поскольку очки терять нельзя, нужно лидерство удерживать. «Крылья», конечно, постараются оказать сопротивление, но не думаю, что это как-то отразится на итоговом счeте. Да и своe поле, мне кажется, самарской команде в конкретном случае не очень поможет.

«Сочи» – ЦСКА – 0:1. «Сочи» очень нужны очки, но и ЦСКА они нужны не меньше. Команда Федотова борется за медали, так что с мотивацией проблем не будет. А ещe армейцы сыграннее, да и просто сильнее по составу.

«Балтика» – «Пари НН» – 1:1. По стилю команды очень похожи, у обоих соперников есть проблемы в атаке. Забивают мало, в основном со стандартов. Явного фаворита здесь не вижу, матч вполне может завершиться без победителя.

«Спартак» – «Урал» – 1:0. «Урал» очень плохо вернулся в сезон, скатился в зону переходных матчей. Но перерыв должен был пойти команде на пользу. Пойдeт ли на пользу отдых «Спартаку», непонятно. Команда Абаскаля играет непредсказуемо. Конечно, своe поле – это плюс, но в игре с «Факелом» оно не помогло. Если «Спартак» не избежит недооценки соперника, то будут проблемы. Но в целом отдам предпочтение красно-белым, хотя им будет тяжело.

«Факел» – «Оренбург» – 1:0. У «Факела» сейчас всe в порядке в плане турнирной ситуации. А вот «Оренбургу» нужны очки, чтобы выбраться из зоны стыков. Воронежская команда хороша на контратаках, гости закрываться не умеют и играют в атакующий футбол. Жду вязкую игру, тяжeлую, предпочтение отдам здесь «Факелу».

«Рубин» – «Ахмат» – 0:0. У «Рубина» неплохая ситуация в турнирной таблице, а вот у «Ахмата» всe значительно хуже. Проигрывать клубу из Грозного нельзя. У гостей сыгранная защита, со средней линией всe в порядке, да и с атакой тоже. Но не думаю, что они смогут победить в Казани. «Рубин» по весне выглядит хорошо сбалансированной командой.

«Локомотив» – «Краснодар» – 1:1. По составу «Краснодар» точно не уступает, правда на чужих полях не всегда успешен, да ещe и смена тренера произошла. На мой взгляд, у Мусаева нет такого авторитета, как у Ивича. «Локомотив» тоже с перепадами играет, к тому же в заявке на матч не окажутся Пиняев и Тикнизян. Если бы не эти потери, мог бы допустить победу «Локо», а так рискну поставить на ничью. Железнодорожники и в имеющихся условиях все же могут победить, по поводу возможностей «быков» есть сомнения», – сказал Бубнов.