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Бубнов спрогнозировал результаты матчей 22-го тура РПЛ

29 марта 2024, 11:58
8

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о предстоящих матчах 22-го тура РПЛ

«Динамо» – «Ростов» – 2:1. «Ростов» начал весенний этап чемпионата России хорошо, но и «Динамо» вернулось в сезон успешно. По игре ростовчане, думаю, не превосходят соперника, в обороне силы команд равны, а вот в атаке бело-голубые предпочтительнее смотрятся. Не стоит сбрасывать со счетов фактор своего поля и тот момент, что тренеры «Ростова» были задействованы в сборной.

«Крылья Советов»«Зенит» – 0:2. «Зенит» здесь фаворит: команда сильнее по составу, при этом мотивирована, поскольку очки терять нельзя, нужно лидерство удерживать. «Крылья», конечно, постараются оказать сопротивление, но не думаю, что это как-то отразится на итоговом счeте. Да и своe поле, мне кажется, самарской команде в конкретном случае не очень поможет.

«Сочи» – ЦСКА – 0:1. «Сочи» очень нужны очки, но и ЦСКА они нужны не меньше. Команда Федотова борется за медали, так что с мотивацией проблем не будет. А ещe армейцы сыграннее, да и просто сильнее по составу.

«Балтика»«Пари НН» – 1:1. По стилю команды очень похожи, у обоих соперников есть проблемы в атаке. Забивают мало, в основном со стандартов. Явного фаворита здесь не вижу, матч вполне может завершиться без победителя.

«Спартак» – «Урал» – 1:0. «Урал» очень плохо вернулся в сезон, скатился в зону переходных матчей. Но перерыв должен был пойти команде на пользу. Пойдeт ли на пользу отдых «Спартаку», непонятно. Команда Абаскаля играет непредсказуемо. Конечно, своe поле – это плюс, но в игре с «Факелом» оно не помогло. Если «Спартак» не избежит недооценки соперника, то будут проблемы. Но в целом отдам предпочтение красно-белым, хотя им будет тяжело.

«Факел»«Оренбург» – 1:0. У «Факела» сейчас всe в порядке в плане турнирной ситуации. А вот «Оренбургу» нужны очки, чтобы выбраться из зоны стыков. Воронежская команда хороша на контратаках, гости закрываться не умеют и играют в атакующий футбол. Жду вязкую игру, тяжeлую, предпочтение отдам здесь «Факелу».

«Рубин» – «Ахмат» – 0:0. У «Рубина» неплохая ситуация в турнирной таблице, а вот у «Ахмата» всe значительно хуже. Проигрывать клубу из Грозного нельзя. У гостей сыгранная защита, со средней линией всe в порядке, да и с атакой тоже. Но не думаю, что они смогут победить в Казани. «Рубин» по весне выглядит хорошо сбалансированной командой.

«Локомотив» – «Краснодар» – 1:1. По составу «Краснодар» точно не уступает, правда на чужих полях не всегда успешен, да ещe и смена тренера произошла. На мой взгляд, у Мусаева нет такого авторитета, как у Ивича. «Локомотив» тоже с перепадами играет, к тому же в заявке на матч не окажутся Пиняев и Тикнизян. Если бы не эти потери, мог бы допустить победу «Локо», а так рискну поставить на ничью. Железнодорожники и в имеющихся условиях все же могут победить, по поводу возможностей «быков» есть сомнения», – сказал Бубнов.

  • 22-й тур пройдет с 29 по 31 марта.
  • 21-й тур РПЛ был перенесен на 23-25 апреля.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Динамо Локомотив Краснодар Факел Ахмат Урал Оренбург Сочи Балтика Нижний Новгород Зенит Крылья Советов Рубин Ростов Бубнов Александр
Комментарии (8)
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...уефан
1711704281
...будем считать, тур уже состоялся. Складно всё у Бу-бу получается)...
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Алим Терек
1711707140
«Динамо» – «Ростов» – 2:2 «Крылья Советов» – «Зенит» – 1:3 «Сочи» – ЦСКА – 1:1 «Балтика» – «Пари НН» – 0:0 «Спартак» – «Урал» – 3:0 «Факел» – «Оренбург» – 1:0 «Рубин» – «Ахмат» – 1:1 «Локомотив» – «Краснодар» – 1:2 
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BarStep
1711710253
«Динамо» – «Ростов» – 2:0 «Крылья Советов» – «Зенит» – 2:2 «Сочи» – ЦСКА – 1:0 «Балтика» – «Пари НН» – 0:0 «Спартак» – «Урал» – 2:0 «Факел» – «Оренбург» – 0:1 «Рубин» – «Ахмат» – 0:2 «Локомотив» – «Краснодар» – 1:3
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Дубина
1711721430
Динамо - Ростов - 1-2 Крылья - Советов - Зенит 1-1 Сочи - ЦСКА - 2-1 Балтика - Пари НН -3-2 Спартак - Урал 4-0 Факел -Оренбург - 2-2 Рубин -Ахмат - 3-1 Локомотив- Краснодар 0-3
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Январь 59
1711730087
Динамо - Ростов - 1-2 Крылья - Советов - Зенит 2-1 Сочи - ЦСКА - 2-1 Балтика - Пари НН -1-2 Спартак - Урал 1-2 Факел -Оренбург - 2-2 Рубин -Ахмат - 3-1 Локомотив- Краснодар 1-2
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sochi-2013
1711735918
в лужу смотрел оракул.
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Олег 2022
1711793426
Ой ребята!! Быки вперед!! Только Победа!!! а Зенит пусть пролетит крылышкам))
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Январь 59
1711863988
Первые пять предсказаний мимо.
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