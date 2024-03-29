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Goal опубликовал рейтинг сборных-участников Евро-2024

29 марта 2024, 10:44
1

Сайт Goal обновил рейтинг команд, которые примут участие в чемпионате Европы 2024 года.

Полностью список претендентов на победу в турнире выглядит следующим образом:

1. Франция

2. Португалия

3. Бельгия

4. Англия

5. Германия

6. Испания

7. Италия

8. Венгрия

9. Австрия

10. Нидерланды

11. Хорватия

12. Дания

13. Турция

14. Украина

15. Словакия

16. Швейцария

17. Чехия

18. Словения

19. Румыния

20. Шотландия

21. Сербия

22. Польша

23. Албания

24. Грузия

  • Ранее Goal уже публиковал подобный рейтинг в декабре 2023 года. Первые две позиции в нем были теми же, а третью занимала Англия.
  • Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Источник: Goal
Чемпионат Европы Франция Португалия Бельгия Англия Германия Испания Италия Венгрия Австрия Нидерланды Хорватия Дания Турция Украина Словакия Швейцария Чехия Сербия Польша Грузия
Комментарии (1)
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Алим Терек
1711707464
Нидерланды и Хорватию поднять на три позиции,и тогда более менее приёмлемо
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