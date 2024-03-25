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    Агент объяснил, почему Моуринью не хочет работать в России

    Португальский агент Паулу Барбоза не верит, что Жозе Моуринью в обозримом будущем примет предложение из России.

    – Разве он не в том положении, чтобы приехать в Россию и отдыхать?

    – Нет. Если бы Моуринью хотел просто отдыхать, то принял бы предложение из Саудовской Аравии. Он понимает, что русский футбол непростой, ведь есть большие дерби между клубами.

    Не думаю, что сейчас Россия у него в приоритете. Может быть, позже – да. У него есть возможности получить что-то поинтереснее с точки зрения соревнований и финансов. Моуринью на высоком уровне, он хочет быть на первых ролях.

    Ещe один вариант для него – «Бенфика». Как раз это его первая команда, где он работал самостоятельно как главный тренер. И он понимает, что «Бенфика» – это сила. Там можно создать спортивные условия, чтобы достичь цели.

    Он не может рискнуть в выборе клуба. Брать команду, которую он не знает, это большой риск. В основном «Бенфика» играет в Лиге чемпионов. А «Рома» или «Тоттенхэм» играют там реже. «Бенфика», как и «Порту», дадут ему быть на виду.

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    Источник: Legalbet

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