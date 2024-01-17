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    «Рома» уволила Моуринью по двум причинам

    Стало известно, почему руководство «Ромы» отправило в отставку Жозе Моуринью.

    У боссов римского клуба было как минимум две причины для такого решения.

    Во-первых, результаты «Ромы» были неудовлетворительными. Во-вторых, португалец постоянно создавал конфликтные ситуации.

    Руководству не нравилось, что Моуринью часто критиковал судей и отказывался брать вину на себя.

    Особенно владельцы клуба были обеспокоены скандалом после проигранного финала Лиги Европы, когда тренер на парковке «Пушкаш Арены» кричал арбитру Энтони Тэйлору: «Какой позор, вы – гребаный позор». Эту ситуацию называют переломным моментом для Жозе.

    • Моуринью в «Роме» сменил Даниэле Де Росси.
    • Римляне идут на 9-м месте в Серии А после 20 туров.

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    Источник: Get Italian Football News

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