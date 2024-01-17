«Рома» уволила Моуринью по двум причинам

Стало известно, почему руководство «Ромы» отправило в отставку Жозе Моуринью.

У боссов римского клуба было как минимум две причины для такого решения.

Во-первых, результаты «Ромы» были неудовлетворительными. Во-вторых, португалец постоянно создавал конфликтные ситуации.

Руководству не нравилось, что Моуринью часто критиковал судей и отказывался брать вину на себя.

Особенно владельцы клуба были обеспокоены скандалом после проигранного финала Лиги Европы, когда тренер на парковке «Пушкаш Арены» кричал арбитру Энтони Тэйлору: «Какой позор, вы – гребаный позор». Эту ситуацию называют переломным моментом для Жозе.