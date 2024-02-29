Файзуллаев сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев назвал клуб, в котором мечтает оказаться.

«Барселона» – клуб-мечта для меня. Если позовeт «Реал», откажусь? Соглашусь, конечно, кто не пойдeт в «Реал»?

Хоть и «Барса» – действительно мечта. В детстве фанател от «тики-таки» Гвардиолы. Сейчас у них кризис, но, думаю, это пройдeт», – сказал Файзуллаев.

В августе ЦСКА купил вингера у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.

Его статистика в московской команде: 18 матчей, 2 гола, 9 ассистов.

Рыночная стоимость Файзуллаева – 5 миллионов евро.

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