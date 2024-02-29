Файзуллаев подтвердил наличие интереса к нему со стороны «Баварии»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Баварии».

«Я об интересе «Баварии» ничего не знал, сам прочитал в интернете, я нормально к этому отношусь, слухи будут всегда.

Интерес действительно есть? Да, насколько знаю, определенные контакты с моим агентством ProSports Management действительно были. Как мне рассказывали, интересовались общей ситуацией, некоторыми деталями.

Но мы спокойно к этому относимся и понимаем, что это пока ничего не значит. У меня полный фокус на ЦСКА, впереди важные игры. Но «Бавария» – хороший вариант, конечно (улыбается)», – сказал Файзуллаев.