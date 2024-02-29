Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Объявлено наказание Роналду за неприличный жест

29 февраля 2024, 09:28
3

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалифицирован на 1 матч за непристойный жест, показанный в гостевом матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом» (3:2). Решение принято Дисциплинарным и этическим комитетом Саудовской федерации футбола и не подлежит обжалованию.

После финального свистка Роналду демонстративно приложил левую руку к уху в ответ на скандирование болельщиками фамилии Лионеля Месси. Затем он показал неприличный жест: он помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.

39‑летний португалец за свои действия был наказан штрафом в размере 10 тысяч саудовских риалов (2666 долларов). Также он обязан заплатить 20 тысяч риалов (5332 доллара), чтобы покрыть расходы «Аль‑Шабаба» в связи с подачей жалобы.

  • В этом сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 29 матчей, забил 28 голов и отдал 11 передач.
  • Сегодня «Аль-Наср» играет в 22-м туре чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хазмом».

Еще по теме:
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
Роналду скривился после разговора с Инфантино
Источник: Reuters
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Шабаб Аль-Хазм Роналду Криштиану
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1709190674
Крыша течет у Роналду от осознания своего величия...(((
Ответить
моэм
1709203175
Также надо бы оштрафовать и трибуну с болельщиками , устроивших ПРОВОКАЦИЮ....конечно слово месси не матерное . но в данном конкретном случае оно сыграло ту же роль , что и матерное....Кри Ро наказали правильно , но провокаторы тоже должны быть наказаны , ведь кричели не только месси , но и что то по арабски , явно не слова " счастья тебе" ....а суд почему то сделал из них невинных овечек ....НЕСПРАВЕДЛИВО это .
Ответить
SuperNils
1709233483
Для него эти штрафы - капля в море, не заметит даже.
Ответить
Главные новости
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
2
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
5
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
2
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
4
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
17
Все новости
Все новости
Роналду выдал философскую цитату после 979-го гола в карьере
04:50
1
Роналду забил 979-й гол в карьере, «Аль-Наср» победил «Абху»
Вчера, 22:59
1
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
Вчера, 11:35
4
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
8 сентября
ФотоРоналду пошел на сомнительную хитрость по ходу матча
7 сентября
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
7 сентября
10
ФотоЭкс-игрок «Ливерпуля» и «ПСЖ» Вейналдум нашел новый клуб
7 сентября
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
6 сентября
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
6 сентября
8
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
4 сентября
2
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел экс-игрока сборной Франции у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
1 сентября
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
31 августа
5
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
30 августа
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
28 августа
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
28 августа
2
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
Сперцян помог «Аль-Ахли» победить в Межконтинентальном кубке
26 августа
3
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
ФотоЭкс-спартаковец Ларссон подписал контракт с новым клубом
25 августа
3
ВидеоРоналду скривился после разговора с Инфантино
24 августа
ФотоЕще один экс-игрок «Ливерпуля» перешел в «Трабзонспор» вслед за Салахом
24 августа
Где играет сын Криштиану Роналду: карьера Криша-младшего в клубе и сборной Португалии
23 августа
2
Сперцян совершил голевые действия во всех трех матчах за новый клуб
22 августа
4
ФотоИгрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли»
22 августа
2
Роналду забил в 25-м сезоне подряд
21 августа
3
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов
21 августа
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+