Объявлено наказание Роналду за неприличный жест

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалифицирован на 1 матч за непристойный жест, показанный в гостевом матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом» (3:2). Решение принято Дисциплинарным и этическим комитетом Саудовской федерации футбола и не подлежит обжалованию.

После финального свистка Роналду демонстративно приложил левую руку к уху в ответ на скандирование болельщиками фамилии Лионеля Месси. Затем он показал неприличный жест: он помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.

39‑летний португалец за свои действия был наказан штрафом в размере 10 тысяч саудовских риалов (2666 долларов). Также он обязан заплатить 20 тысяч риалов (5332 доллара), чтобы покрыть расходы «Аль‑Шабаба» в связи с подачей жалобы.