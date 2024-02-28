Быстров рассказал, как приходил на тренировки с перегаром

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров сказал, в каком случае приходил тренироваться с перегаром.

– Владислав Радимов говорил, что хоккеистов невозможно перепить. Это правда?

– Бывало, что пил с хоккеистами. Честно, не пытался их перепить, но, когда я уже уезжал домой, они еще сидели [пили]. Понимаешь, вот они приходят на тренировку утром с перегаром, тяжело, а там лед, прохладно. А футболисты приходят – и там солнце, +20. Хреново, идти невозможно. А хоккеисты оттолкнулись, прокатились – и полегче.

– Вы приходили с перегаром на тренировку?

– Когда турнирная задача уже была решена, конечно, приходил. И я даже не выходил на поле. Постоял на построении – и в баню восстанавливаться.