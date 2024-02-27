Быстров: «Спартаку» в сезоне пипец»

Бывший спартаковец Владимир Быстров оценил ситуацию в клубе.

«Спартак» оставил Гильермо Абаскаля? Камикадзе. Не знаю, че они хотят. У них открытый конфликт тренера и капитана, а они никак не реагируют. Смешно смотреть.

Выиграли Зимний кубок РПЛ? Они каждый год его выигрывают. Когда команда выигрывает кубок в предсезонке, это первый звонок, что пипец в сезоне. Команда не готова будет в сезоне. В предсезонке надо пахать, терпеть, играть на тяжелых ногах, через «не могу», – сказал Быстров.