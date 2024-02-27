Быстров: «Налог на легионеров – это отлично»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров высказался о возможном введении налога на легионеров в РПЛ.

«Налог на легионеров – это отлично. Если эти бабки будут идти на развитие детско-юношеского спорта – великолепно. А если еще и манеж построят – чудесно», – сказал Быстров.