Быстров: «Налог на легионеров – это отлично»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров высказался о возможном введении налога на легионеров в РПЛ.
«Налог на легионеров – это отлично. Если эти бабки будут идти на развитие детско-юношеского спорта – великолепно. А если еще и манеж построят – чудесно», – сказал Быстров.
- На прошлой неделе генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос о возможном введении налога на легионеров в РПЛ будет рассмотрен в течение полугода.
- Сообщалось, что клуб будет платить за каждую минуту, проведенную легионером на поле.
- 5 тысяч рублей – за иностранного игрока младше 23 лет, 10 тысяч – за остальных.
Источник: Sport24