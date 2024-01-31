Фернандес рассказал об общении с Дзюбой и изучении русского языка

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что так или иначе поддерживает связь со всеми игроками сборной России, с которыми выступал.

– С кем из сборной России до сих пор поддерживаете связь?

– Так или иначе общение поддерживаю со всеми. С кем‑то по‑прежнему продолжаем встречаться на поле. С Артемом Дзюбой, например. У нас прекрасные отношения. Причем взаимные подколки продолжаются поныне.

Но, наверное, больше всего продолжаю общаться с Паулино [физиотерапевт Паулино Гранеро]. Мы ведь очень долгое время и в ЦСКА вместе работали. С ним постоянно на связи.

– Русский язык не надумали подтянуть после возвращения из Бразилии?

– Учу вот с Уильямом де Оливейрой, помощником Сергея Семака (смеется). А если серьезно, пока все сводится к тому, что если я слышу в тренировочном процессе какие‑то новые для себя слова, выражения или фразы, стараюсь запомнить, как и когда их лучше использовать. Но активного изучения, если честно, нет.

– В свое время вы говорили: русский язык учить непросто. Что в нем самое сложное?

– Всe (улыбается). Но если положить руку на сердце, то все начинается с алфавита. Кириллица и латиница – это все меняет и сразу начинаются сложности.