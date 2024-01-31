Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Фернандес рассказал об общении с Дзюбой и изучении русского языка

    Фернандес рассказал об общении с Дзюбой и изучении русского языка

    Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что так или иначе поддерживает связь со всеми игроками сборной России, с которыми выступал.

    – С кем из сборной России до сих пор поддерживаете связь?

    – Так или иначе общение поддерживаю со всеми. С кем‑то по‑прежнему продолжаем встречаться на поле. С Артемом Дзюбой, например. У нас прекрасные отношения. Причем взаимные подколки продолжаются поныне.

    Но, наверное, больше всего продолжаю общаться с Паулино [физиотерапевт Паулино Гранеро]. Мы ведь очень долгое время и в ЦСКА вместе работали. С ним постоянно на связи.

    – Русский язык не надумали подтянуть после возвращения из Бразилии?

    – Учу вот с Уильямом де Оливейрой, помощником Сергея Семака (смеется). А если серьезно, пока все сводится к тому, что если я слышу в тренировочном процессе какие‑то новые для себя слова, выражения или фразы, стараюсь запомнить, как и когда их лучше использовать. Но активного изучения, если честно, нет.

    – В свое время вы говорили: русский язык учить непросто. Что в нем самое сложное?

    – Всe (улыбается). Но если положить руку на сердце, то все начинается с алфавита. Кириллица и латиница – это все меняет и сразу начинаются сложности.

    • В 2016 году бразилец получил российский паспорт и сыграл за сборную России на ЧМ‑2018 и чемпионате Европы‑2020.
    • Всего Фернандес за национальную команду России провел 33 матча и забил 5 мячей.
    • 33-летний защитник провел 15 матчей за «Зенит» в этом сезоне.

    Новости по теме
    Агент Джиги Диарра рассказал о ситуации с интересом «Зенита» к игроку 1
    «Зенит» вернулся к варианту с Тикнизяном 15
    «Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:30
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+