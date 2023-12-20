Мостовой прокомментировал скорое назначение Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о скором назначении Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

«Мне всe равно, где и что делает Слуцкий. У него уже был опыт за границей, причeм везде этот опыт был неудачным. Если здесь он уже подпортил себе репутацию, то в Китае ещe можно проскочить. В Китае всегда ко всему относятся спокойно», – сказал Мостовой.

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который тренер покинул в ноябре прошлого года.

После Слуцкий вел YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ***» вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

Вместе со Слуцким работать в «Шанхай Шэньхуа» будут Василий Березуцкий и Олег Яровинский.

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