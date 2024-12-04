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    • Пономарев – о Слуцком: «Неквалифицированный и бесталанный тренер, после Китая нигде работу не найдет»

    Пономарев – о Слуцком: «Неквалифицированный и бесталанный тренер, после Китая нигде работу не найдет»

    Владимир Пономарев поставил под сомнение тренерский уровень Леонида Слуцкого.

    • 53-летний российский специалист с января работает в Китае.
    • «Шанхай Шэньхуа» под его руководством занял 2-е место в чемпионате.
    • В азиатской ЛЧ команда Слуцкого набрала 7 очков в 6 турах и находится вне зоны плей-офф.

    «Даже на фоне азиатских соперников Слуцкий не блещет? Конечно, нет, я всегда говорил о нем.

    Он на дрожжах хороших вылезал. И в ЦСКА так было, и в сборную его даже приглашали. Он сам команду не в состоянии сделать.

    За границей у него тоже ничего не получилось. Это верхушечники такие, они надеются на удачу. А настоящих тренеров не вижу. Вижу только одного: это нашего Сережу Игнашевича, который сейчас не у дел.

    Слуцкий – неквалифицированный тренер. Есть тренер талантливый, как и футболист, он бесталанный. В ЦСКА он тоже так работал. Я всегда говорил, что это не тренер.

    Закончилась ли его сказка в Китае? Да, конечно, вылетит оттуда. Там, по-моему, с ним Березуцкий работает. Скоро вернутся? Вернутся, конечно, и уже нигде работу не найдут, конечно», – сказал Пономарев.

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    Источник: «Все про спорт»

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    04.12.2024 20:00
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    Комментарии (11)
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    7:1
    1733334392
    ага, 7 трофеев, включая 3 чемпионства, с учётом конкуренции с зенитом - это так, фигня, мелочь вообще. случайно так вышло, это вообще не тренер, да? рекомендую пономарёву обратиться в ближайшую дурку.
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    ...уефан
    1733334816
    ...я не причисляю себя к явным почитателям Лёни, но слова Пономарёва - явный перебор и что-то личное, по-моему...
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    Цугундeр
    1733334843
    Не пономарь ты, дядя. Ботало коровье.
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    Alex Flash
    1733335325
    языком как помелом метут. ведь за поклеп могут и привлечь
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    lejnin
    1733336823
    Пономарева похоже Мостовой покусал...
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    k611
    1733338594
    Нет чтобы порадоваться за человека, лучше его грязью пополивать. По результатам первого сезона в Китае, Слуцкий таких слов точно не заслуживает.
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    Опорник1984
    1733339116
    Заслуга Слуцкого в ЦСКА это то что он сохранил наследие от Газаева. Раз смог это сделать, значит что-то в голове есть. А остальное не в счёт. Да, ещё Гинер грамотный президент клуба. С этим Лёне повезло,это точно.
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    Бан
    1733339279
    Человеку 84 года. Ему бы о вечном подумать. А все туда же, зависть гложет. Жизнь прошла, а в итоге ничего выдающегося. Даже на уровне ЦСКА есть десятки более известных и успешных Остается только бубнить что-то себе под нос, хотя бы этим выделяясь.
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    Интерес
    1733340643
    У Пономарёва никого стоящего нет,разве что Картопля.Вот не помню,ей-богу,как он его оценивал.Желчный человек,не упускающий возможности напомнить о себе. Мой любимый дядюшка,ушедший из жизни в прошлом году,в возрасте 95 лет,хоть и был заслуженным тренером трёх нынешних "независимых государств",никогда слова плохого про оппонентов не говорил,поэтому был обожаем учениками ,скорбящими до сих пор о его уходе из жизни.
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    DOCTOR PENALTY
    1733345653
    Жестковато конечно. Но по сути он всё правильно сказал. В клубе все знают, что к чемпионству ЦСКА приводил Гинер, лёниных заслуг там немного.
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