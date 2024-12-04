Пономарев – о Слуцком: «Неквалифицированный и бесталанный тренер, после Китая нигде работу не найдет»

Владимир Пономарев поставил под сомнение тренерский уровень Леонида Слуцкого.

53-летний российский специалист с января работает в Китае.

«Шанхай Шэньхуа» под его руководством занял 2-е место в чемпионате.

В азиатской ЛЧ команда Слуцкого набрала 7 очков в 6 турах и находится вне зоны плей-офф.

«Даже на фоне азиатских соперников Слуцкий не блещет? Конечно, нет, я всегда говорил о нем.

Он на дрожжах хороших вылезал. И в ЦСКА так было, и в сборную его даже приглашали. Он сам команду не в состоянии сделать.

За границей у него тоже ничего не получилось. Это верхушечники такие, они надеются на удачу. А настоящих тренеров не вижу. Вижу только одного: это нашего Сережу Игнашевича, который сейчас не у дел.

Слуцкий – неквалифицированный тренер. Есть тренер талантливый, как и футболист, он бесталанный. В ЦСКА он тоже так работал. Я всегда говорил, что это не тренер.

Закончилась ли его сказка в Китае? Да, конечно, вылетит оттуда. Там, по-моему, с ним Березуцкий работает. Скоро вернутся? Вернутся, конечно, и уже нигде работу не найдут, конечно», – сказал Пономарев.