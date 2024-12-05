Мартынович допустил возвращение Слуцкого в Европу

Бывший защитник «Рубина» Александр Мартынович высказался о работе главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

«100% Слуцкий своей работой в Китае популяризирует российский футбол. Леонид Слуцкий – один из самых знаменитых российских тренеров, который на слуху в Европе. Мы следили за ним и ждали, что у него получится занять первое место. Шансы-то были! Не знаю, насколько это правда, но видел новости, что ему даже предлагали возглавить сборную Китая. Значит, он пользуется спросом и уважением. Это здорово.

Думаю, через работу в Китае он может вернуться в Европу. Тут больше вопрос к Слуцкому: чего он хочет? У него нет никаких проблем, чтобы тренировать в Европе, ведь он владеет языком, и там его знают как отличного тренера. Если ему поступит достойное предложение, он будет отталкиваться от этого», – сказал Мартынович.