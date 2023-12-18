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    • «Это не идет на пользу»: Быстров сказал, что мешает Соболеву играть лучше

    «Это не идет на пользу»: Быстров сказал, что мешает Соболеву играть лучше

    Владимир Быстров считает, что форвард «Спартака» Александр Соболев не показывает свой лучший футбол из-за компьютерных игр.

    – Как видите ситуацию с Соболевым?

    – Смотрел ролики, где он играет в компьютерные игры – это не идет на пользу. Пару матчей он может ходить по полю. Но не я должен с него требовать, чтобы он немножко побегал, это работа тренера.

    – Вы считаете, что игра в компьютерные игры отражается на футболе?

    – Конечно. Если Соболев не может сделать объем работы, значит, что-то мешает и ты должен тренироваться намного больше.

    – С другой стороны, такие хобби – не гарантия плохой игры. Дзюба ходит на шоу, танцует, поет, но по-прежнему хорош и один из лучших в «Локо».

    – Лучший в «Локо» – Глушенков, а не Дзюба. И второе – там есть Пиняев, Тикнизян и вся бригада. Галактионов не играет в прессинг, не играет первым номером, то есть Дзюбе не надо прессинговать. Ему там комфортно, его правильно использует тренер.

    Но «Спартак»-то играет с Соболевым в другой футбол – и это вопрос к тренеру. Если ты видишь, что Соболев что-то не выполняет, занимайся с ним.

    Мы не можем сказать, что при Абаскале там кто-то прогрессирует. Для меня это важно. Осинькин работает в Самаре – забирают лидеров, а те молодые, кто остался, прогрессирует. И «Крылья» с бюджетом в пять раз меньше, идут вровень со «Спартаком».

    Тогда вопрос – почему в «Спартак» мы берем Абаскаля, а не Осинькина, который своей работой доказывает?

    • Соболев в этом сезоне забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» действует до 2026 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +969

      TIMOTHY 1 час назад

      Осинькин...у КБ другие методы ! Команда с юмором и тренер таким же должен быть)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +528

      WILDLING_HRUNDEL > TIMOTHY 1 час назад

      Какой юмор! Дисциплины ноль,одни нарушения и несдержанность и от футболистов и от тренера

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +969

      TIMOTHY 1 час назад

      Воспитывать будете гражданин начальник)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6372

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Рождённый ползать, летать не может. Вернее рождённый хрюкать, не станет чемпионом. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37335

      VVM1964 1 час назад

      Если у Осинькина получилось с КС, еще не факт, что получится в Спартаке, да и "цыплят по весне посчитаем" ...

      1
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