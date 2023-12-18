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  • «Это не идет на пользу»: Быстров сказал, что мешает Соболеву играть лучше

«Это не идет на пользу»: Быстров сказал, что мешает Соболеву играть лучше

18 декабря 2023, 21:15
1

Владимир Быстров считает, что форвард «Спартака» Александр Соболев не показывает свой лучший футбол из-за компьютерных игр.

– Как видите ситуацию с Соболевым?

– Смотрел ролики, где он играет в компьютерные игры – это не идет на пользу. Пару матчей он может ходить по полю. Но не я должен с него требовать, чтобы он немножко побегал, это работа тренера.

– Вы считаете, что игра в компьютерные игры отражается на футболе?

– Конечно. Если Соболев не может сделать объем работы, значит, что-то мешает и ты должен тренироваться намного больше.

– С другой стороны, такие хобби – не гарантия плохой игры. Дзюба ходит на шоу, танцует, поет, но по-прежнему хорош и один из лучших в «Локо».

– Лучший в «Локо» – Глушенков, а не Дзюба. И второе – там есть Пиняев, Тикнизян и вся бригада. Галактионов не играет в прессинг, не играет первым номером, то есть Дзюбе не надо прессинговать. Ему там комфортно, его правильно использует тренер.

Но «Спартак»-то играет с Соболевым в другой футбол – и это вопрос к тренеру. Если ты видишь, что Соболев что-то не выполняет, занимайся с ним.

Мы не можем сказать, что при Абаскале там кто-то прогрессирует. Для меня это важно. Осинькин работает в Самаре – забирают лидеров, а те молодые, кто остался, прогрессирует. И «Крылья» с бюджетом в пять раз меньше, идут вровень со «Спартаком».

Тогда вопрос – почему в «Спартак» мы берем Абаскаля, а не Осинькина, который своей работой доказывает?

  • Соболев в этом сезоне забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» действует до 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Соболев Александр
Комментарии (1)
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VVM1964
1702924323
Если у Осинькина получилось с КС, еще не факт, что получится в Спартаке, да и "цыплят по весне посчитаем" ...
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