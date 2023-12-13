Лига чемпионов. «Реал» обыграл «Унион» (3:2), несмотря на поздний гол экс-спартаковца; «Наполи» сильнее «Браги» (2:0)

Состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов в квартете C.

«Реал» на выезде победил «Унион» со счетом 3:2 благодаря дублю Хоселу и голу Дани Себальоса. У хозяев забил бывший спартаковец Алекс Крал.

«Наполи» дома взял верх над «Брагой» – 2:0.

«Реал» вышел из группы с первого места со 100-процентным результатом, «Наполи» – со второго, «Брага» отправилась в Лигу Европы, «Унион» вылетел из еврокубков.

Лига чемпионов. Группа C. 6-й тур

Унион (Германия) – Реал (Испания) – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Фолланд, 45+1; 1:1 – Хоселу, 61; 1:2 – Хоселу, 72; 2:2 – Крал, 85; 2:3 – Себальос, 89.

Незабитый пенальти: нет – Модрич, 45.

Наполи (Италия) – Брага (Португалия) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Саатджи (в свои ворота), 9; 1:1 – Осимхен, 33.

Календарь Лиги чемпионов

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