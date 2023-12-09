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    • «ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

    «ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Нанта», 15-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «ПСЖ»: Тенас, Хакими, Эрнандес, Мукиэле, Шкриньяр, Угарте, Витинья, Ли Кан Ин, Мбаппе, Дембеле, Асенсио.

    Главный тренер: Луис Энрике

    «Нант»: Лафон, Дюверн, Коко, Кастеллетто, Джeмерт, Чиривелья, Мутуссами, Сиссоко, Молле, Саймон, Мохамед.

    Главный тренер: Антуан Комбуарэ

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Нант»

    ПСЖ-Нант смотреть онлайн 9 декабря

    Источник: «Бомбардир»

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