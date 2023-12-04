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  • «Если русский язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф»: Калешин – об Абаскале

«Если русский язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф»: Калешин – об Абаскале

4 декабря 2023, 23:47
17

Экс-тренер «Акрона» Евгений Калешин раскритиковал иностранных тренеров, работающих в РПЛ.

Ему не нравится, что зарубежные специалисты не изучают русский язык. В пример он привел Гильермо Абаскаля из «Спартака».

– Вы против иностранных тренеров в России?

- Нет, я за честную конкуренцию!

– Например.

– Какой иностранный тренер выучил русский язык?

– Никто, наверное.

– Никто, точно! Почему, когда российский тренер приезжает в другую страну, учит их язык? Спросите у Станислава Черчесова, почему он должен учить немецкий, английский? Вы можете представить, чтобы тренер «Баварии» не говорил на немецком в раздевалке?

Почему мы делаем поблажки для них? Немецкий разве легкий? И русский сложный. Тренеры должны быть в честной конкуренции. Почему к русскому специалисту одни критерии, а к иностранному – другие? Им нужен лишний переводчик, а как он руководит раздевалкой, если мысли свои не может донести на русском языке?

Я думаю, в Европе ты через месяц должен говорить на их языке. Если мы не будем уважать свой труд и своих игроков, нас все будут пинать. Надо вводить жесткие требования – чтобы иностранный тренер выучил русский язык через два месяца, а пресс-конференция – только на русском.

Если он язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф, увольнение. Если не учишь язык, значит, ты не уважаешь Россию. Ты работаешь в «Спартаке» уже год или больше и не говоришь на русском языке – это вообще как? Все время с тобой ходит какой-то суфлер? Так дело не пойдет, лично для меня! А у них идет почему-то!

– Не кажется ли вам, что в российском футболе тем же тренерам дают слишком много денег, поэтому и такое поведение?

– А кто дает? Руководители клубов – за этим стоят конкретные люди, они должны быть ответственными. В «Торпедо» был тренер Клотет, который воспитал Беллингема.

Их спортивный директор рассказывал про испанскую модель, но ему дали проработать шесть туров, даже не сезон. Они его сами обрекли на муки, а он не знает лигу, да и вообще ничего! А работать надо в очень сложном турнире – ФНЛ.

Дайте ему поработать сезон, а в итоге получается, что их решения были супертупые и ошибочные. Но они ничего не говорят, кроме: «У нас нет развития».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Калешин Евгений Абаскаль Гильермо
Комментарии (17)
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VVM1964
1701723814
Если клуб всё устраивает в тренере, то какого лешего тебе и тебе подобным законодателям надо лезть в их внутренние дела !!! (((. Как же у всяких "регулировщиков" руки чешутся создать рамки, ограничения, инструкции, навязать руководящую роль вот таких вот неуемных "решал" !!! ((( ДАТЬ БЫ ТЕБЕ ПИНОК ПОД ЗАД, чтобы пошел делом заниматься, а не советы давать и "рукамиводить" !!! ((( Прям вот никак не уймется ведь зараза - точно в Госдуму нацелился !(((
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Snek
1701732006
И как тренера Спартака будет говорить на русском, когда там половина команды его не знает? Что он вообще несёт? Кто там его на русском будет слушать? Мозес? Богонда? Мартинс? Промес? Медина? Я понимаю, тренер сборной, иностранец, не знает русского языка, но в клубах у нас куча легионеров, которые русский язык не учат в принципе.
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Дядя Серёжа
1701741141
пинок под зад и огромный штраф, увольнение.... Сильны у нас те - кто не принимает решения...
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neim
1701742858
Еще один претендент на место главного тренера Спартака ? Евгений, да там уже очередь, за Мостовым будешь ))).
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моэм
1701758610
Это потому что запад уважает себя и заставляет уважать других ....а наши чиновники и типа элита . жопу лизать западу горазды .... отсюда и их презрение к русскому языку , названному когда то ВЕЛИКИМ И МОГУЧИМ ....Могучий дух был у наших предков . а мы в их глазах , смотрящих сверху , засранцы .
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rash1959
1701760302
всех 4урок, расплодившихся повсюду , которые на каждом шагу лают не по-русски, тоже, "пинок под зад и огромный штраф, увольнение" точнее к е****й матери отсюда.
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JTherry
1701762227
Калешин тупой словоблуд: кому Абаскаль должен по-русски объяснять в команде, где больше половины иностранцы, с которыми он свободно говорит на разных языках, а для русских переводят... "реформатору" самому не мешало бы выучить иностранный язык, хотя бы один вместо ненужных "вредных советов" постороннего...)
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zigbert
1701763371
Почему то надо привести пример Абаскаля. Никто не упрекнет тренера иностранца если тот дает результат. Что то не помню чтобы Хиддинк и Адвокат разговаривали на русском, хотя о их достижениях можно и не говорить.
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Против в...
1701809918
Что то много его стало в последнее время...
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kif123kif
1702141665
Калешин, Калешин, язык десятилетиями учат... Мгновенно и за год-два не бывает. А десяток-другой русских слов иностранцы знают.
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