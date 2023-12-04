«Если русский язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф»: Калешин – об Абаскале

Экс-тренер «Акрона» Евгений Калешин раскритиковал иностранных тренеров, работающих в РПЛ.

Ему не нравится, что зарубежные специалисты не изучают русский язык. В пример он привел Гильермо Абаскаля из «Спартака».

– Вы против иностранных тренеров в России?

- Нет, я за честную конкуренцию!

– Например.

– Какой иностранный тренер выучил русский язык?

– Никто, наверное.

– Никто, точно! Почему, когда российский тренер приезжает в другую страну, учит их язык? Спросите у Станислава Черчесова, почему он должен учить немецкий, английский? Вы можете представить, чтобы тренер «Баварии» не говорил на немецком в раздевалке?

Почему мы делаем поблажки для них? Немецкий разве легкий? И русский сложный. Тренеры должны быть в честной конкуренции. Почему к русскому специалисту одни критерии, а к иностранному – другие? Им нужен лишний переводчик, а как он руководит раздевалкой, если мысли свои не может донести на русском языке?

Я думаю, в Европе ты через месяц должен говорить на их языке. Если мы не будем уважать свой труд и своих игроков, нас все будут пинать. Надо вводить жесткие требования – чтобы иностранный тренер выучил русский язык через два месяца, а пресс-конференция – только на русском.

Если он язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф, увольнение. Если не учишь язык, значит, ты не уважаешь Россию. Ты работаешь в «Спартаке» уже год или больше и не говоришь на русском языке – это вообще как? Все время с тобой ходит какой-то суфлер? Так дело не пойдет, лично для меня! А у них идет почему-то!

– Не кажется ли вам, что в российском футболе тем же тренерам дают слишком много денег, поэтому и такое поведение?

– А кто дает? Руководители клубов – за этим стоят конкретные люди, они должны быть ответственными. В «Торпедо» был тренер Клотет, который воспитал Беллингема.

Их спортивный директор рассказывал про испанскую модель, но ему дали проработать шесть туров, даже не сезон. Они его сами обрекли на муки, а он не знает лигу, да и вообще ничего! А работать надо в очень сложном турнире – ФНЛ.

Дайте ему поработать сезон, а в итоге получается, что их решения были супертупые и ошибочные. Но они ничего не говорят, кроме: «У нас нет развития».

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