«Если русский язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф»: Калешин – об Абаскале

во дебил. какая разница, говорит, или не говорит. учить всё равно придётся годами, чтобы нормально разговаривать, а не базовые слова, типа доброе утро, спасибо, борщ.
в рпл было дофига тренеров, которые и разговаривали по-русски, начиная с петржелов и муслиных всяких. было много и тех, кто понимал все вопросы без переводчика, но сам говорить нормально не мог. спаллетти, боаш, даже в спартаке были такие тренеры.
был и один лёня слуцкий, который честно пытался учить язык заграницей, а в итоге в интервью выдал на их языке, что президент клуба должен ему отcocать. то ли буквой ошибся, то ли ударение не так поставил - но факт такой был.
и нахера нам вот такие ошибки, которые могут быть. нафига слушать коверканную речь, из которой половина буд
Экс-тренер «Акрона» Евгений Калешин раскритиковал иностранных тренеров, работающих в РПЛ.
Ему не нравится, что зарубежные специалисты не изучают русский язык. В пример он привел Гильермо Абаскаля из «Спартака».
– Вы против иностранных тренеров в России?
- Нет, я за честную конкуренцию!
– Например.
– Какой иностранный тренер выучил русский язык?
– Никто, наверное.
– Никто, точно! Почему, когда российский тренер приезжает в другую страну, учит их язык? Спросите у Станислава Черчесова, почему он должен учить немецкий, английский? Вы можете представить, чтобы тренер «Баварии» не говорил на немецком в раздевалке?
Почему мы делаем поблажки для них? Немецкий разве легкий? И русский сложный. Тренеры должны быть в честной конкуренции. Почему к русскому специалисту одни критерии, а к иностранному – другие? Им нужен лишний переводчик, а как он руководит раздевалкой, если мысли свои не может донести на русском языке?
Я думаю, в Европе ты через месяц должен говорить на их языке. Если мы не будем уважать свой труд и своих игроков, нас все будут пинать. Надо вводить жесткие требования – чтобы иностранный тренер выучил русский язык через два месяца, а пресс-конференция – только на русском.
Если он язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф, увольнение. Если не учишь язык, значит, ты не уважаешь Россию. Ты работаешь в «Спартаке» уже год или больше и не говоришь на русском языке – это вообще как? Все время с тобой ходит какой-то суфлер? Так дело не пойдет, лично для меня! А у них идет почему-то!
– Не кажется ли вам, что в российском футболе тем же тренерам дают слишком много денег, поэтому и такое поведение?
– А кто дает? Руководители клубов – за этим стоят конкретные люди, они должны быть ответственными. В «Торпедо» был тренер Клотет, который воспитал Беллингема.
Их спортивный директор рассказывал про испанскую модель, но ему дали проработать шесть туров, даже не сезон. Они его сами обрекли на муки, а он не знает лигу, да и вообще ничего! А работать надо в очень сложном турнире – ФНЛ.
Дайте ему поработать сезон, а в итоге получается, что их решения были супертупые и ошибочные. Но они ничего не говорят, кроме: «У нас нет развития».