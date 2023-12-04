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    • «Если русский язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф»: Калешин – об Абаскале

    «Если русский язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф»: Калешин – об Абаскале

    Экс-тренер «Акрона» Евгений Калешин раскритиковал иностранных тренеров, работающих в РПЛ.

    Ему не нравится, что зарубежные специалисты не изучают русский язык. В пример он привел Гильермо Абаскаля из «Спартака».

    – Вы против иностранных тренеров в России?

    - Нет, я за честную конкуренцию!

    – Например.

    – Какой иностранный тренер выучил русский язык?

    – Никто, наверное.

    – Никто, точно! Почему, когда российский тренер приезжает в другую страну, учит их язык? Спросите у Станислава Черчесова, почему он должен учить немецкий, английский? Вы можете представить, чтобы тренер «Баварии» не говорил на немецком в раздевалке?

    Почему мы делаем поблажки для них? Немецкий разве легкий? И русский сложный. Тренеры должны быть в честной конкуренции. Почему к русскому специалисту одни критерии, а к иностранному – другие? Им нужен лишний переводчик, а как он руководит раздевалкой, если мысли свои не может донести на русском языке?

    Я думаю, в Европе ты через месяц должен говорить на их языке. Если мы не будем уважать свой труд и своих игроков, нас все будут пинать. Надо вводить жесткие требования – чтобы иностранный тренер выучил русский язык через два месяца, а пресс-конференция – только на русском.

    Если он язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф, увольнение. Если не учишь язык, значит, ты не уважаешь Россию. Ты работаешь в «Спартаке» уже год или больше и не говоришь на русском языке – это вообще как? Все время с тобой ходит какой-то суфлер? Так дело не пойдет, лично для меня! А у них идет почему-то!

    – Не кажется ли вам, что в российском футболе тем же тренерам дают слишком много денег, поэтому и такое поведение?

    – А кто дает? Руководители клубов – за этим стоят конкретные люди, они должны быть ответственными. В «Торпедо» был тренер Клотет, который воспитал Беллингема.

    Их спортивный директор рассказывал про испанскую модель, но ему дали проработать шесть туров, даже не сезон. Они его сами обрекли на муки, а он не знает лигу, да и вообще ничего! А работать надо в очень сложном турнире – ФНЛ.

    Дайте ему поработать сезон, а в итоге получается, что их решения были супертупые и ошибочные. Но они ничего не говорят, кроме: «У нас нет развития».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2023 23:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6920

      fakeid 13 секунд назад

      во дебил. какая разница, говорит, или не говорит. учить всё равно придётся годами, чтобы нормально разговаривать, а не базовые слова, типа доброе утро, спасибо, борщ.

      в рпл было дофига тренеров, которые и разговаривали по-русски, начиная с петржелов и муслиных всяких. было много и тех, кто понимал все вопросы без переводчика, но сам говорить нормально не мог. спаллетти, боаш, даже в спартаке были такие тренеры.

      был и один лёня слуцкий, который честно пытался учить язык заграницей, а в итоге в интервью выдал на их языке, что президент клуба должен ему отcocать. то ли буквой ошибся, то ли ударение не так поставил - но факт такой был.

      и нахера нам вот такие ошибки, которые могут быть. нафига слушать коверканную речь, из которой половина буд

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      Рейтинг: +4828

      Snek 2 минуты назад

      И как тренера Спартака будет говорить на русском, когда там половина команды его не знает?
      Что он вообще несёт? Кто там его на русском будет слушать? Мозес? Богонда? Мартинс? Промес? Медина?
      Я понимаю, тренер сборной, иностранец, не знает русского языка, но в клубах у нас куча легионеров, которые русский язык не учат в принципе.

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      Рейтинг: +9210

      GoLenaStop 37 минут назад

      Поддерживаю, - понаехавшие, учите русский язык!
      А, первородные - учите и готовьте своих тренеров и игроков!
      Стыдно за Отечество на поле, ептить...

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      Рейтинг: +67

      WE ARE FOR PETER 2 часа назад

      А в спартаке не нужен вообще никакой язык! Общение там хрю,хрю,хрум хрум ) это то надеемся испанец выучил и овладел)) Ныть ,грубить и набрасываться на футболистов тоже научили!)

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      Рейтинг: +36994

      VVM1964 2 часа назад

      Если клуб всё устраивает в тренере, то какого лешего тебе и тебе подобным законодателям надо лезть в их внутренние дела !!! (((. Как же у всяких "регулировщиков" руки чешутся создать рамки, ограничения, инструкции, навязать руководящую роль вот таких вот неуемных "решал" !!! ((( ДАТЬ БЫ ТЕБЕ ПИНОК ПОД ЗАД, чтобы пошел делом заниматься, а не советы давать и "рукамиводить" !!! ((( Прям вот никак не уймется ведь зараза - точно в Госдуму нацелился !(((

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