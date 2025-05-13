«Урал» выбрал нового тренера

Инсайдер Иван Карпов раскрыл, кто возглавит «Урал» по окончании сезона-2024/25.

Новым тренером команды из Екатеринбурга станет Евгений Калешин.

В понедельник он прилетал на переговоры с президентом «Урала» Григорием Ивановым.

Назначение произойдет вне зависимости от того, где будет команда: в РПЛ или Первой лиге.