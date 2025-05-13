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«Урал» выбрал нового тренера

Сегодня, 15:38
3

Инсайдер Иван Карпов раскрыл, кто возглавит «Урал» по окончании сезона-2024/25.

Новым тренером команды из Екатеринбурга станет Евгений Калешин.

В понедельник он прилетал на переговоры с президентом «Урала» Григорием Ивановым.

Назначение произойдет вне зависимости от того, где будет команда: в РПЛ или Первой лиге.

  • Последним местом работы Калешина была «Чайка».
  • «Урал» идет на 5-м месте в Первой лиге, отставая на 4 очка от зоны стыков.
  • Команду хотел возглавить Сергей Юран.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Первая лига Урал Калешин Евгений
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Комментарии (3)
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fakeid
1747140227
с ивановым явно сработается https://bombardir.ru/news/732892
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ilya-ilya-google
1747140245
Хаби Алонсо?
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zigbert
1747145425
Сложно будет Уралу сделать прописку в РПЛ. Калешин тоже так себе тренер-бегунок.
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