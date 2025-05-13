«Урал» выбрал нового тренера

Инсайдер Иван Карпов раскрыл, кто возглавит «Урал» по окончании сезона-2024/25.
Новым тренером команды из Екатеринбурга станет Евгений Калешин.
В понедельник он прилетал на переговоры с президентом «Урала» Григорием Ивановым.
Назначение произойдет вне зависимости от того, где будет команда: в РПЛ или Первой лиге.
- Последним местом работы Калешина была «Чайка».
- «Урал» идет на 5-м месте в Первой лиге, отставая на 4 очка от зоны стыков.
- Команду хотел возглавить Сергей Юран.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова