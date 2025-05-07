Юран нашел способ, как ему стать главным тренером «Урала»

Сергей Юран хочет возглавить «Урал» из Первой лиги.

«Выяснил, через кого хочет зайти в «Урал» Сергей Юран. По моим данным – через Олега Сиенко.

Это богатый и влиятельный человек, имеющий бизнес не только в Свердловской области, но в частности, и в Крыму. В Екатеринбурге у него особые интересы.

С февраля 2018 года, как явствует из Википедии, Сиенко – первый вице-президент АО «Русская медная компания». Имеет правительственные награды. 59-летний предприниматель какое-то время возглавлял Федерацию велосипедного спорта России. Очень любит футбол, сам играет с ветеранами. Бывает, кстати, и на матчах «Спартака» в вип-ложе с генералами. Возможно, там и познакомились с Юраном.

В руководстве екатеринбургского клуба вероятны большие перемены в случае невыполнения задачи возвращения в РПЛ. И не только касаемо тренерского штаба и менеджмента.

Шансы заскочить по спортивному принципу на четвертое место у «шмелей» чисто арифметические: от «Сочи» за три тура до финиша минус 6 (правда, лучшие очные матчи и несопоставимо более комфортный календарь). Единственное – держим в уме ситуацию со стадионом «Черноморца». Если новороссийцы не получат лицензию РФС-1, то в «стыки» попадет пятая команда», – написал инсайдер Сергей Ильев.