Бывший тренер трех клубов РПЛ подтвердил, что ведет переговоры с «Актобе»

Бывший главный тренер «Тосно», «Урала» и «Арсенала» в РПЛ Дмитрий Парфенов подтвердил, что ведет переговоры с казахстанским «Актобе».
«Общение есть», – сказал Парфенов
Ранее появилась информация, что в ближайшее время 49‑летний специалист подпишет контракт с «Актобе» до конца сезона‑2024.
- Последним местом работы 49-летнего специалиста была московская «Родина», которую он покинул в октябре 2023 года.
- В минувшем чемпионате Казахстана «Актобе» стал третьим и сыграет в отборе Лиги конференций.
Источник: «Матч ТВ»