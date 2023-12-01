Бывший тренер трех клубов РПЛ подтвердил, что ведет переговоры с «Актобе»

Бывший главный тренер «Тосно», «Урала» и «Арсенала» в РПЛ Дмитрий Парфенов подтвердил, что ведет переговоры с казахстанским «Актобе».

«Общение есть», – сказал Парфенов

Ранее появилась информация, что в ближайшее время 49‑летний специалист подпишет контракт с «Актобе» до конца сезона‑2024.