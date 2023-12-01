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    • Бывший тренер трех клубов РПЛ подтвердил, что ведет переговоры с «Актобе»

    Бывший тренер трех клубов РПЛ подтвердил, что ведет переговоры с «Актобе»

    Бывший главный тренер «Тосно», «Урала» и «Арсенала» в РПЛ Дмитрий Парфенов подтвердил, что ведет переговоры с казахстанским «Актобе».

    «Общение есть», – сказал Парфенов

    Ранее появилась информация, что в ближайшее время 49‑летний специалист подпишет контракт с «Актобе» до конца сезона‑2024.

    • Последним местом работы 49-летнего специалиста была московская «Родина», которую он покинул в октябре 2023 года.
    • В минувшем чемпионате Казахстана «Актобе» стал третьим и сыграет в отборе Лиги конференций.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.12.2023 10:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2015

      Спартач80 1 декабря, 14:31

      Зря не добавили, что он за Спартак играл, так больше бы тварей педикулёзных подтянулось. А так, пока одна ублюдина, однокомнатушечная.

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      Рейтинг: +2364

      Айболид 1 декабря, 12:41

      Инфа - огонь . Напишите , что в своё время им интересовался Зенит (или его отверг Зенит) - будет веселее на ветке .

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