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  • Бывший тренер трех клубов РПЛ подтвердил, что ведет переговоры с «Актобе»

Бывший тренер трех клубов РПЛ подтвердил, что ведет переговоры с «Актобе»

1 декабря 2023, 10:23
1

Бывший главный тренер «Тосно», «Урала» и «Арсенала» в РПЛ Дмитрий Парфенов подтвердил, что ведет переговоры с казахстанским «Актобе».

«Общение есть», – сказал Парфенов

Ранее появилась информация, что в ближайшее время 49‑летний специалист подпишет контракт с «Актобе» до конца сезона‑2024.

  • Последним местом работы 49-летнего специалиста была московская «Родина», которую он покинул в октябре 2023 года.
  • В минувшем чемпионате Казахстана «Актобе» стал третьим и сыграет в отборе Лиги конференций.

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Источник: «Матч ТВ»
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Актобе Парфенов Дмитрий
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