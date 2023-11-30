В рейтинге фаворитов Лиги чемпионов от Goal сменился лидер, «Сосьедад» Захаряна выпал из топ-5

Goal обновил список главных фаворитов Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

Новым лидером рейтинга стал «Реал», сместивший с первого места «Манчестер Сити».

В топ-5 также попали «Арсенал», «Бавария» и «Интер».

«Реал Сосьедад» с Арсеном Захаряном в составе выпал из первой пятерки и теперь только девятый.

Полную версию обновленного рейтинга можно посмотреть здесь. Предыдущая версия доступна по ссылке.

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