В рейтинге фаворитов Лиги чемпионов от Goal сменился лидер, «Сосьедад» Захаряна выпал из топ-5

Goal обновил список главных фаворитов Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.
Новым лидером рейтинга стал «Реал», сместивший с первого места «Манчестер Сити».
В топ-5 также попали «Арсенал», «Бавария» и «Интер».
«Реал Сосьедад» с Арсеном Захаряном в составе выпал из первой пятерки и теперь только девятый.
Полную версию обновленного рейтинга можно посмотреть здесь. Предыдущая версия доступна по ссылке.
- «Реал»
- «Манчестер Сити»
- «Арсенал»
- «Бавария»
- «Интер»
- «Боруссия» Д
- «Барселона»
- «Атлетико»
- «Реал Сосьедад»
- «РБ Лейпциг»
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Источник: Goal