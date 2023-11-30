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  • Семин оценил хет-трик бывшего подопечного в ворота «Интера» в Лиге чемпионов

Семин оценил хет-трик бывшего подопечного в ворота «Интера» в Лиге чемпионов

30 ноября 2023, 12:27

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игровые характеристики полузащитника «Бенфики» Жоау Мариу. Португалец провел сезон-2019/2020 в стане железнодорожников, когда Семин возглавлял команду.

«Мариу – очень сильный игрок по индивидуальному мастерству. Он был для «Локомотива» большим игроком, который всегда осуществлял контроль мяча при выходе из обороны в атаку. Жоау – один из сильнейших легионеров, которые были в российском футболе.

Понимал ли я, что он даже после «Локомотива» может выступать на топ уровне? Мариу был очень профессиональным – внимателен к своему здоровью, телу, работе. У «железнодорожников» он был в хорошем возрасте, хотя и сейчас у него тоже хороший возраст. Жоау постоянно играет в «Бенфике». Я слежу за ним. И ничего удивительного нет, что он постоянно в составе лиссабонского клуба, он там ведущий игрок.

Мог бы он перейти на уровень выше? Жоау и так сейчас на очень высоком уровне. Будет у него команда более высокого уровня, наверное, и он будет лучше играть. Но для Мариу игра с «Интером» была очень важна. Он оказался в «Локомотиве», потому что в миланском клубе не всегда проходил в состав. Для него это был суперпринципиальный матч. Да и в Лиге чемпионов забить хет-трик – чудо, тем более «Интеру», который блестяще играет в обороне. Поздравляю Мариу с этим», – сказал Семин.

  • Португальский хавбек забил три гола в ворота «Интера» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:3).
  • Жоау Мариу принадлежал миланскому клубу с 2016 по 2021 годы, но трижды уходил в аренду.

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Источник: Metaratings.ru
Лига чемпионов Интер Бенфика Мариу Жоау Семин Юрий
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