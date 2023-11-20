Зырянов назвал команды, которые выйдут в РПЛ из ФНЛ по итогам сезона

Бывший главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов спрогнозировал, какие команды выйдут в РПЛ из Первой лиги напрямую.

«Если отталкиваться от качества футбола, больше всего мне понравились «Тюмень» и «Алания». Играющие команды. За них и буду переживать», – сказал Зырянов.