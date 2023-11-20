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    • Зырянов назвал команды, которые выйдут в РПЛ из ФНЛ по итогам сезона

    Зырянов назвал команды, которые выйдут в РПЛ из ФНЛ по итогам сезона

    Бывший главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов спрогнозировал, какие команды выйдут в РПЛ из Первой лиги напрямую.

    «Если отталкиваться от качества футбола, больше всего мне понравились «Тюмень» и «Алания». Играющие команды. За них и буду переживать», – сказал Зырянов.

    • После 19 туров в Первой лиге лидирует махачкалинское «Динамо» (37 очков), далее идут «Тюмень» (35), «Акрон» (34), «Химки» (32), «Арсенал» (32) и «Алания» (31). Клубы из Подмосковья и Владикавказа провели на матч меньше.
    • «Алания» в последний раз играла в РПЛ в сезоне-2012/13.
    • «Тюмень» в прошлый раз играла в Высшей лиге чемпионата России в 1998 году и показала худший результат в истории турнира, набрав 8 очков за сезон.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +57775

      MaxRnD 2 часа назад

      Бердыева с его Динамо Мх, идущим на первом месте, который недавно дёрнул ту же Тюмень 3-1 и пропустил за 19 игр всего 8 мячей, вообще ни в #ер не ставим ?

      1
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      Рейтинг: +539

      TIMOTHY > MaxRnD 1 час назад

      У них вроде с монетами не очень дела,не потянуть

      0
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      Рейтинг: +57775

      MaxRnD > TIMOTHY 1 час назад

      А смысл тогда "землю рыть" и на протяжении сезона идти в лидерах ?

      1
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      Рейтинг: +539

      TIMOTHY > MaxRnD 1 час назад

      Играют хорошо,а вдруг какой армянин обратит внимание и вложится,видимо есть какие то расклады а там как выйдет

      0
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      Рейтинг: +57775

      MaxRnD > TIMOTHY 1 час назад

      Вроде бы уже подписан контракт с Магнитом с целью выхода в РПЛ. Думаю, что Галицкий деньги на говно переводить не станет. Можно конечно утверждать, что Магнит ему не принадлежит, но ....

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      Рейтинг: +215

      WILDLING_HRUNDEL 2 часа назад

      Алания вряд ли ,хотя команда хорошая! К стадиону претензии у чинуш

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