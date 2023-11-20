Зырянов назвал команды, которые выйдут в РПЛ из ФНЛ по итогам сезона

Бывший главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов спрогнозировал, какие команды выйдут в РПЛ из Первой лиги напрямую.

«Если отталкиваться от качества футбола, больше всего мне понравились «Тюмень» и «Алания». Играющие команды. За них и буду переживать», – сказал Зырянов.

После 19 туров в Первой лиге лидирует махачкалинское «Динамо» (37 очков), далее идут «Тюмень» (35), «Акрон» (34), «Химки» (32), «Арсенал» (32) и «Алания» (31). Клубы из Подмосковья и Владикавказа провели на матч меньше.

«Алания» в последний раз играла в РПЛ в сезоне-2012/13.

«Тюмень» в прошлый раз играла в Высшей лиге чемпионата России в 1998 году и показала худший результат в истории турнира, набрав 8 очков за сезон.

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