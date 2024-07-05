«Химки» подписали лучшего молодого вратаря Первой лиги

«Химки» подписали контракт с 21-летним вратарем Никитой Кокаревым. В прошлом сезоне он выступал за тульский «Арсенал» и пока ни разу не играл в РПЛ.

Кокарев является воспитанником академии «Краснодара».

В минувшем сезоне 21-летний Кокарев провeл 31 матч за «Арсенал», в которых 16 раз сыграл на ноль и пропустил 20 голов.

Он был признан лучшим молодым вратарeм сезона-2023/24 в Первой лиге по версии телеграм-канала «ФНЛ Маркет».

Также «Химки» сообщили о расторжении трудовых отношений с исполнительным директором клуба Александром Чириным и сотрудником селекционного отдела Артуром Саркисовым.