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    Тренер Кубы предложил турнир для сборной России

    Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо считает, что Россию могли бы пригласить на Золотой Кубок КОНКАКАФ – континентальный чемпионат стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна.

    «У России есть все шансы принять участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. В следующем розыгрыше Катар будет приглашенной страной. Может, европейские сборные тоже могли бы участвовать», – сказал Кастильо.

    • Сборные России и Кубы 20 ноября проведут товарищеский матч в Волгограде.
    • Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в официальных соревнованиях.
    • Следующий Золотой кубок КОНКАКАФ состоится в 2025 году.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3615

      momwig_ 3 часа назад

      Ну конечно! И как это нам раньше в голову не пришло! КОНКАКАФ. Штаб квартира в Майами, Флорида, США. Президент - канадец. Вот они там ждут сборную России на Золотом Кубке...

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      Рейтинг: +2662

      evgevg13 4 часа назад

      А почему бы и нет? Играем же с кем попало...

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