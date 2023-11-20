Тренер Кубы предложил турнир для сборной России

Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо считает, что Россию могли бы пригласить на Золотой Кубок КОНКАКАФ – континентальный чемпионат стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна.

«У России есть все шансы принять участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. В следующем розыгрыше Катар будет приглашенной страной. Может, европейские сборные тоже могли бы участвовать», – сказал Кастильо.