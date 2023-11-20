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Тренер Кубы предложил турнир для сборной России

20 ноября 2023, 08:33
3

Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо считает, что Россию могли бы пригласить на Золотой Кубок КОНКАКАФ – континентальный чемпионат стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна.

«У России есть все шансы принять участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. В следующем розыгрыше Катар будет приглашенной страной. Может, европейские сборные тоже могли бы участвовать», – сказал Кастильо.

  • Сборные России и Кубы 20 ноября проведут товарищеский матч в Волгограде.
  • Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в официальных соревнованиях.
  • Следующий Золотой кубок КОНКАКАФ состоится в 2025 году.

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Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Куба Россия Кастильо Юниэлис
Комментарии (3)
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evgevg13
1700462659
А почему бы и нет? Играем же с кем попало...
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momwig_
1700465175
Ну конечно! И как это нам раньше в голову не пришло! КОНКАКАФ. Штаб квартира в Майами, Флорида, США. Президент - канадец. Вот они там ждут сборную России на Золотом Кубке...
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FanatSerj
1700486393
Прям жёсткий трололо от Кубы, там у звёзднополосатых так нижние чахры разогреются от такого события, что вулкан Йеллоустоун будет наименьшей проблемой для Североамериканского континента ))) Конечно русские футболисты это не ракеты, но повеяло бризом как в 1962 году ))
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