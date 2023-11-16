Тренер сборной России высказался о переходе РФС в Азию

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказал мнение о возможности национальной команды перейти в Азию.

«Не уверен, что нам там разрешат играть. Если бы сказали, что точно будем играть, можно было рассматривать. А с точки зрения уровня – футбол там вырос, мы видели это и на последнем чемпионате мира. Даже если судить по тем командам, с которыми мы играли – там работают иностранцы, нет ярких звезд, но коллективный организованный футбол есть», – сказал Кафанов.