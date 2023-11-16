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    Тренер сборной России высказался о переходе РФС в Азию

    Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов высказал мнение о возможности национальной команды перейти в Азию.

    «Не уверен, что нам там разрешат играть. Если бы сказали, что точно будем играть, можно было рассматривать. А с точки зрения уровня – футбол там вырос, мы видели это и на последнем чемпионате мира. Даже если судить по тем командам, с которыми мы играли – там работают иностранцы, нет ярких звезд, но коллективный организованный футбол есть», – сказал Кафанов.

    • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных соревнованиях.
    • Сборная России 20 ноября сыграет в Волгограде товарищеский матч с Кубой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.11.2023 14:48
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