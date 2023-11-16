Рыжиков – о Бердыеве: «Чтобы его оценить как человека, нужно выпить не одну бутылку водки»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, что необходимо для оценки тренера Курбана Бердыева как человека.

«Я его знаю как тренера, который может сказать так, что сразу становится все понятно. Чтобы оценивать его как человека, нужно выпить не одну бутылку водки (смеется). Что касается его хмурости, то он может и пошутить, потанцевать, как в чемпионской раздевалке. Все человеческие чувства всегда были с ним – просто он их скрывает. Курбан Бекиевич умеет поставить себя так, как он сам хочет. Он обычный человек и великолепный тренер», – сказал Рыжиков.

Рыжиков играл в «Рубине» с 2008 по 2018 год и дважды стал чемпионом России под руководством Бердыева.

С октября 2023 года экс-голкипер работает помощником главного тренера «Химок».

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