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    • Канчельскис прокомментировал слова Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

    Канчельскис прокомментировал слова Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

    Андрей Канчельскис поддержал мнение Василия Березуцкого по поводу эмиграции российских спортсменов.

    «Я всегда говорил и буду говорить: если вы хотите развиваться как спортсмен именно в футболе – я не говорю о других видах спорта – то надо уезжать. Уровень российского футбола не соответствует европейскому.

    Чтобы двигаться вперед, футболистам лучше уезжать, особенно если есть предложения. Италия, Испания, Германия, Франция – это все очень сильные страны, поэтому буду только приветствовать, если наши спортсмены будут уезжать туда», – сказал Канчельскис.

    • Сам Березуцкий живет сейчас в Испании и не собирается возвращаться в Россию.
    • Канчельскис, будучи футболистом, играл в Англии, Италии и Шотландии.
    • Сейчас он работает в Казахстане.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2023 16:27
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +12

      Exnaton 14 часов назад

      Я не согласен..

      0
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      Рейтинг: +24

      Исмо 15 ноября, 12:43

      Ещё один петух(((()

      0
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      Рейтинг: +31

      Vladimir-Shelepnev-google 15 ноября, 09:01

      Кто из наших на западе достиг больших результатов, да никто, может на небольшое время. А в остальном всё наши достижения раздувают СМИ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 > Vladimir-Shelepnev-google 15 ноября, 09:16

      Объективно - Овечкин. Только эта шелупонь и рядом с ним не стояла!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      Фёдор Горюнов 14 ноября, 17:54

      Пусть ломятся к *******...Сидеть на лавочке...Или в 4 дивизионе региональной лиге играть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3837

      CSKA57 14 ноября, 16:39

      Патриотизм в спорте не приветствуется...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25391

      bset > CSKA57 14 ноября, 16:48

      Как удобно все патриотизмом прикрывать. Каждый должен проявлять патриотизм к собственному государству. А государство ничего не должно? Вставляет палки в колеса, всячески мешает, а ты все равно ему что-то должен.

      3
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      ...
      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 > bset 14 ноября, 18:40

      К государству можешь не проявлять патриотизма. Не предавай, и будет достаточно, но к стране, если ты не скотина, любовь и патриотизм - по умолчанию.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > sochi-2013 14 ноября, 19:51

      А сейчас все кто не согласен и уехали про страну и не говорят.Они не согласны с политикой правителя.Вот только у тебя Михуил мозгов не хватает это понять.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > googlechromovvkontakte 14 ноября, 20:24

      НЕ ПОДНИМАЙ ВОНЬ- ХОХЛОГЕЙ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Suvorov71 14 ноября, 20:32

      Suvorov почему не на фронте ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2520

      Fialet > googlechromovvkontakte 14 ноября, 20:34

      Не согласен с политикой правительства - организуй новую революцию. А сбежать за границу и оттуда тявкать могут только трусы. И тявкают ведь не на правительство, а на всё русское. И во всём поддакивают западу.

      1
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > googlechromovvkontakte 14 ноября, 20:39

      ЗАДАЙ ЭТОТ ВОПРОС СЕБЕ

      0
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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Fialet 14 ноября, 20:40

      а на всё русское====
      Факты в студию.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2520

      Fialet > googlechromovvkontakte 14 ноября, 20:45

      Мне по твоему больше делать нехер, кроме как перерывать интернет в поисках всякого дерьма?

      0
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      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Suvorov71 14 ноября, 20:47

      Здесь вопросы задаю я.
      Почему Суворов и не на фронте ? И это после того как --""Генерал-майор Кутузов Роман погиб в Донбассе" Полководцев не хватает на фронте, а ты Суворов прячешься в подполе...Двое вас тут --Ты и этот еще Палковводец. Тоже жук еще тот.

      0
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      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Fialet 14 ноября, 20:52

      За базар Fialet не хочет ответить ? Перерой весь интернет, не найдешь что они против всего русского.Против нынешней политики обнуленного --да, но не против русского.
      П.иZдеть не мешки ворочать Fialet )))

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      Рейтинг: +2520

      Fialet > googlechromovvkontakte 14 ноября, 20:57

      Я не ведусь на примитив типа "а слабо?".Я сказал что думаю, и мне похер.

      0
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      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Fialet 14 ноября, 21:12

      По херу это бывает больно.)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 > googlechromovvkontakte 14 ноября, 21:15

      Мы с тобой вместе коров не пасли, что ты мне тыкаешь, мозговитый!
      Если уехал из СТРАНЫ в трудное время, ты ее ПРЕДАЛ, и отмазки о правителе, всего лишь отмазки. Трус и в Африке трус, и оправдывать это пацифизмом или другими "высокими помыслами"- мерзопакостно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2520

      Fialet > googlechromovvkontakte 14 ноября, 21:15

      Не улавливаешь разницу между "похер" и "по херу"?

      0
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      ...
      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 > googlechromovvkontakte 14 ноября, 21:22

      Сильно рыться не надо. Набери в поисковике : "кто из артистов сказал, мне стыдно, что я русский"
      спортсменов там тоже увидишь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > sochi-2013 14 ноября, 21:35

      из СТРАНЫ в трудное время=====
      Ничо что это трудное время сам правитель и организовал, с политикой которого не все согласны.

      0
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      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > Fialet 14 ноября, 21:37

      И там и тут хер есть ...По которому ...)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > sochi-2013 14 ноября, 21:41

      Набрал---фейки российских СМИ вижу.Правды не вижу.

      0
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      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > sochi-2013 14 ноября, 21:44

      путин это не Россия, Россия это не путин. Цари, генсеки, президенты приходят и уходят, Россия есть всегда.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 > googlechromovvkontakte 14 ноября, 22:41

      Ты тупой или зомби, или на окладе у укропов? Именно за то, чтобы Русь была всегда, и идет СВО.
      Надо было лечь под пиндосов как вы?
      Мы не один народ, как некоторые пытаются представить.
      Русские ни под кого не лягут.

      1
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      ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte > sochi-2013 15 ноября, 06:48

      чтобы Русь была=====
      То есть пиндосы напали на Россию и присоединили к себе четыре области.)))
      Про то, что путин это не Россия, Россия это не путин ты не возражаешь.Согласный стало быть.

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      ...
      Рейтинг: +18

      Вадим2591 > googlechromovvkontakte 15 ноября, 08:11

      Ты бы уже не пошел на три буквы?Путин,Россия…сейчас не время про это…четыре области…а про пьяный дележ страны в Беловежской пуще не слышал?

      2
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      ...
      Рейтинг: +7505

      sochi-2013 > googlechromovvkontakte 15 ноября, 09:13

      Понял. Или убираю, Тупой зомби на укропском окладе.
      Можешь еще кукарекнуть.

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