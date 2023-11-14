Канчельскис прокомментировал слова Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

Андрей Канчельскис поддержал мнение Василия Березуцкого по поводу эмиграции российских спортсменов.

«Я всегда говорил и буду говорить: если вы хотите развиваться как спортсмен именно в футболе – я не говорю о других видах спорта – то надо уезжать. Уровень российского футбола не соответствует европейскому.

Чтобы двигаться вперед, футболистам лучше уезжать, особенно если есть предложения. Италия, Испания, Германия, Франция – это все очень сильные страны, поэтому буду только приветствовать, если наши спортсмены будут уезжать туда», – сказал Канчельскис.

Сам Березуцкий живет сейчас в Испании и не собирается возвращаться в Россию.

Канчельскис, будучи футболистом, играл в Англии, Италии и Шотландии.

Сейчас он работает в Казахстане.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?