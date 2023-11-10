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  • Суарес сделал хет-трик за 19 минут в матче лидеров чемпионата Бразилии

Суарес сделал хет-трик за 19 минут в матче лидеров чемпионата Бразилии

10 ноября 2023, 10:52

Уругвайский нападающий «Гремио» Луис Суарес забил три гола в ворота «Ботафого» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Бразилии. Он отправил мяч в сетку соперников на 50-й, 53-й и 69-й минутах. Последний гол оказался победным – «Гремио» победил со счетом 4:3.

  • «Гремио» набрал 59 очков и сравнялся по этому показателю с «Ботафого», который провел на матч меньше. До конца чемпионата Бразилии осталось пять туров.
  • 59 очков также у «Палмейраса», у «Ред Булл Брагантино» 58 очков, у «Фламенго» – 56, у «Атлетико Минейро» – 54. У «Брагантино» и «Фламенго» сыграно на матч меньше.
  • Суарес по окончании сезона в Бразилии перейдет в «Интер Майами», за который выступает его бывший партнер по «Барселоне» Лионель Месси.

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Источник: «Бомбардир»
Бразилия. Серия А Гремио Ботафого Суарес Луис
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