Суарес сделал хет-трик за 19 минут в матче лидеров чемпионата Бразилии

Уругвайский нападающий «Гремио» Луис Суарес забил три гола в ворота «Ботафого» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Бразилии. Он отправил мяч в сетку соперников на 50-й, 53-й и 69-й минутах. Последний гол оказался победным – «Гремио» победил со счетом 4:3.
- «Гремио» набрал 59 очков и сравнялся по этому показателю с «Ботафого», который провел на матч меньше. До конца чемпионата Бразилии осталось пять туров.
- 59 очков также у «Палмейраса», у «Ред Булл Брагантино» 58 очков, у «Фламенго» – 56, у «Атлетико Минейро» – 54. У «Брагантино» и «Фламенго» сыграно на матч меньше.
- Суарес по окончании сезона в Бразилии перейдет в «Интер Майами», за который выступает его бывший партнер по «Барселоне» Лионель Месси.
Источник: «Бомбардир»