Сборная самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства в топ-5 лигах

Transfermarkt опубликовал новую символическую сборную.
В ней собраны самые дорогие футболисты топ-5 европейских лиг из стран постсоветского пространства.
В состав попали два россиянина, два грузина и семь украинцев.
Вратарь: Гиорги Мамардашвили (Грузия, «Валенсия»);
Защитники: Александр Зинченко (Украина, «Арсенал»), Виталий Миколенко (Украина, «Эвертон»), Илья Забарный (Украина, «Борнмут»), Далер Кузяев (Россия, «Гавр»);
Полузащитники: Михаил Мудрик (Украина, «Челси»), Александр Головин (Россия, «Монако»), Виктор Цыганков (Украина, «Жирона»), Руслан Малиновский (Украина, «Дженоа»);
Нападающие: Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи»), Артем Довбик (Украина, «Жирона»).
Источник: Transfermarkt