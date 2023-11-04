Сборная самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства в топ-5 лигах

Transfermarkt опубликовал новую символическую сборную.

В ней собраны самые дорогие футболисты топ-5 европейских лиг из стран постсоветского пространства.

В состав попали два россиянина, два грузина и семь украинцев.

Вратарь: Гиорги Мамардашвили (Грузия, «Валенсия»);

Защитники: Александр Зинченко (Украина, «Арсенал»), Виталий Миколенко (Украина, «Эвертон»), Илья Забарный (Украина, «Борнмут»), Далер Кузяев (Россия, «Гавр»);

Полузащитники: Михаил Мудрик (Украина, «Челси»), Александр Головин (Россия, «Монако»), Виктор Цыганков (Украина, «Жирона»), Руслан Малиновский (Украина, «Дженоа»);

Нападающие: Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи»), Артем Довбик (Украина, «Жирона»).