Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Сборная самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства в топ-5 лигах

    Сборная самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства в топ-5 лигах

    Transfermarkt опубликовал новую символическую сборную.

    В ней собраны самые дорогие футболисты топ-5 европейских лиг из стран постсоветского пространства.

    В состав попали два россиянина, два грузина и семь украинцев.

    Вратарь: Гиорги Мамардашвили (Грузия, «Валенсия»);

    Защитники: Александр Зинченко (Украина, «Арсенал»), Виталий Миколенко (Украина, «Эвертон»), Илья Забарный (Украина, «Борнмут»), Далер Кузяев (Россия, «Гавр»);

    Полузащитники: Михаил Мудрик (Украина, «Челси»), Александр Головин (Россия, «Монако»), Виктор Цыганков (Украина, «Жирона»), Руслан Малиновский (Украина, «Дженоа»);

    Нападающие: Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи»), Артем Довбик (Украина, «Жирона»).

    Новости по теме
    Ловчев: «Разговор о европейской мечте российских футболистов – просто миф, пустой звук» 14
    Вице-капитан сборной Кубы знает только одного российского футболиста 2
    Французский журналист назвал Головина одним из лучших игроков Лиги 1
    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2023 15:46
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +927

      talgatnurzhanov2006 5 ноября, 09:00

      Не бывшего СССР а отдельно взятых России, Украины и Грузии((( Казахстану и другим постсоветским государствам пока там не место, надеюсь пока..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2026

      Таврида 4 ноября, 16:47

      Головин и Кварацхелия что-то доказали, но что в этом списке делает 100-миллионный биомусор Мудрик?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      biber ru 4 ноября, 16:44

      Неплохая сборная была бы у СССР.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +607

      Romeo 123 4 ноября, 16:31

      Кузяев, он что здесь делает??????

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +819

      Октавиус 4 ноября, 15:54

      странное решение запихивать Кузяева на фланг обороны и игнорировать 15-миллионного Захаряна ради присутствия в сборной Малиновского

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+