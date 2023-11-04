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Сборная самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства в топ-5 лигах

4 ноября 2023, 15:46
5

Transfermarkt опубликовал новую символическую сборную.

В ней собраны самые дорогие футболисты топ-5 европейских лиг из стран постсоветского пространства.

В состав попали два россиянина, два грузина и семь украинцев.

Вратарь: Гиорги Мамардашвили (Грузия, «Валенсия»);

Защитники: Александр Зинченко (Украина, «Арсенал»), Виталий Миколенко (Украина, «Эвертон»), Илья Забарный (Украина, «Борнмут»), Далер Кузяев (Россия, «Гавр»);

Полузащитники: Михаил Мудрик (Украина, «Челси»), Александр Головин (Россия, «Монако»), Виктор Цыганков (Украина, «Жирона»), Руслан Малиновский (Украина, «Дженоа»);

Нападающие: Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи»), Артем Довбик (Украина, «Жирона»).

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Источник: Transfermarkt
Рейтинг Валенсия Гавр Борнмут Эвертон Арсенал Дженоа Монако Жирона Наполи Челси Кузяев Далер Малиновский Руслан Головин Александр Цыганков Виктор Зинченко Александр Миколенко Виталий Кварацхелия Хвича Забарный Илья Мамардашвили Георгий Мудрик Михаил Довбик Артем
Комментарии (5)
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Октавиус
1699102476
странное решение запихивать Кузяева на фланг обороны и игнорировать 15-миллионного Захаряна ради присутствия в сборной Малиновского
Ответить
Romeo 123
1699104688
Кузяев, он что здесь делает??????
Ответить
biber.ru
1699105466
Неплохая сборная была бы у СССР.
Ответить
Таврида
1699105655
Головин и Кварацхелия что-то доказали, но что в этом списке делает 100-миллионный биомусор Мудрик?
Ответить
talgatnurzhanov2006
1699164017
Не бывшего СССР а отдельно взятых России, Украины и Грузии((( Казахстану и другим постсоветским государствам пока там не место, надеюсь пока..
Ответить
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