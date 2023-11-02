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Лучшие бомбардиры в истории Серии А: кто из рейтинга играет сейчас?
Главные новости
10:23
В «Зените» рассказали о серьезном штрафе для бразильского игрока
1
10:16
Бывший игрок «Челси» вспомнил, как Абрамович пытался спасти его похищенного отца во время ЧМ-2018
10:03
«Аль-Хиляль» может приостановить контракт с Неймаром
09:42
Петржела высказался об уровне игроков РПЛ на примере Миранчука
4
09:17
В «Зените» назвали позиции, которые клуб хочет усилить в трансферное окно
3
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Все новости
09:31
Корнеев оценил отношение главного тренера «Аталанты» к Миранчуку
1
9 ноября
18:02
Итальянский журналист: «О Миранчуке скоро все забудут»
4
17:38
Топ-клуб Италии хочет купить игрока «Краснодара»
2
17:05
Фото
«Ювентус» продлил контракт с полузащитником
17:01
Что случилось с Миранчуком: почему он так мало играет и есть ли возможность исправить это
7
16:27
Ловчев: «Разговор о европейской мечте российских футболистов – просто миф, пустой звук»
14
16:09
Ловчев оценил выступления Захаряна и дал совет Алексею Миранчуку
12
12:38
Семин отреагировал на слухи о возвращении Миранчука в «Локомотив»
4
8 ноября
19:56
Аршавин заявил, что между «Локомотивом» и клубами Серии А нет разницы
16
18:12
В «Милане» подтвердили, что Ибрагимович может вернуться в клуб
14:50
Алексей Миранчук зимой может вернуться в «Локомотив»
7
10:26
Аршавин назвал недостаток Алексея Миранчука: «Сомневаюсь, что рекомендовал бы его в «Зенит»
3
7 ноября
21:17
«Интер» назвал топ-клубам АПЛ цену на Дюмфриса
1
14:55
«Ювентус» – «Кальяри»: прогноз на матч 12 тура Серии А, 11 ноября
07:55
42-летний Ибрагимович близок к возвращению в «Милан»
3
6 ноября
23:46
«Мбаппе стал бы не просто мечтой»: бывший топ-менеджер Nokia хочет купить «Интер»
16:16
Фото
Футболист «Интера» вывихнул колено
00:46
Серия А. «Ювентус» обыграл «Фиорентину» (1:0), отставание от 1-го места – 2 очка
5 ноября
22:08
Серия А. Голы Азмуна и Лукаку принесли «Роме» волевую победу над «Лечче» (2:1)
1
20:46
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2023
01:13
Фото
Иммобиле с женой посетили телешоу трансвеститов
2
00:45
Серия А. «Милан» уступил дома «Удинезе» (0:1), удинцы выиграли впервые в сезоне
4 ноября
22:03
Серия А. «Интер» победил на выезде «Аталанту» (2:1) и укрепился на 1-м месте
1
21:58
Украинский полузащитник «Шахтера» – в шорт-листе «Ювентуса»
19:03
Серия А. «Наполи» победил на выезде «Салернитану» (2:0)
18:57
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«Аталанта» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023
18:39
Трансляция
«Милан» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023
10:59
Семин отреагировал на слухи о возвращении Миранчука в «Торино»
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Лучшие бомбардиры в истории Серии А: кто из рейтинга играет сейчас?
Лучшие бомбардиры в истории Серии А: кто из рейтинга играет сейчас?
1
Источник:
Бомбардир
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02.11.2023 16:51
Италия. Серия А
Италия. Кубок
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