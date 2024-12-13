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    • Мостовой назвал ключевую проблему судей: «99% не играли в футбол»

    Мостовой назвал ключевую проблему судей: «99% не играли в футбол»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением относительно футбольных арбитров.

    Ключевая проблема заключается в том, что девяносто девять процентов сегодняшних арбитров никогда не играли в футбол. Даже VAR им не помогает! Судьи запутались в трактовках и бесконечных нюансах – они не чувствуют и не понимают игру, не знают футбольных хитростей!

    Мне порой становится смешно, как в аналитических программах люди разбирают эпизоды в штрафной площади – был, пенальти, не было пенальти! Ну как вы не видите элементарных вещей! Вот же, этот человек убрал ножку, а этот, наоборот, подставил.

    Мяч играется рукой или мяч попадает в руку – это надо понимать и чувствовать! Арбитры не знают футбол, судят, как в книжках написано, как их учат!

    – Как же их учить, на ваш взгляд?

    – Набирать тех, кто играл! В процессе моего обучения мы как-то общались с арбитрами. «Вы играли в футбол?» – спрашиваю. «Нет», – отвечают. «Так как же вы трактуете этот момент?!». Я любой эпизод считываю за три хода вперед: где опорная нога, в какую сторону развернется футболист, где руку мяч задеть может.

    Еще раз повторю – судить надо не только по букве закона, но и по-футбольному! Футбол – живая, динамичная игра. Да, возможно, по методичке рефери может оказаться прав, однако по духу игры его решения вообще не соответствуют. И это не вина арбитров, а их беда!

    – И что делать?

    – Привлекать тех, кто играл, искать таких людей, которые могли бы помогать разбираться в футбольных нюансах! Пару месяцев назад в Лужниках меня пригласили в комнату VAR. Надели наушники, сидим, смотрим футбол. Обсуждаем эпизод, говорю – здесь нет пенальти. А они мне втроем утверждают обратное – нет, это одиннадцатиметровый!

    Я им объясняю: идет передача, защитник выпрыгивает, за ним нападающий на замыкании, с закрытыми глазами играет головой, мяч летит вниз и попадает защитнику в руку. По-футбольному это ни разу не пенальти! Куда мяч должен был попасть, если нападающий, не глядя, наносит удар вниз! А для них одиннадцатиметровый!

    Форвард другого уровня ударил бы не вниз, но в створ ворот! Забил, не забил – другой вопрос, но защитнику-то что делать? Он выпрыгивает, ему со спины мяч попадает вниз. Пенальти, елки-палки… Вы что, издеваетесь? И VAR, повторюсь, не помогает.

    – Как вы относитесь к VAR?

    – Я за.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: bobsoccer

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    13.12.2024 14:00
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    Комментарии (11)
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    Cleaner
    1734091304
    Ключевая ПРОБЛЕМА Мостового в том, что у него не функционирует 99 процентов мозга...(((
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    bset
    1734092132
    Скоро Мостовой будет от рака лечить игрой в футбол
    Ответить
    Бан
    1734095853
    Мостовой назвал ключевую проблему руководства страны...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734096648
    Ну тут по классике,симптомы не меняются
    Ответить
    k611
    1734101922
    Задолбал. Уже по ходу это его диагноз...
    Ответить
    Каратель помойников
    1734109608
    Всё та же песня.проблема судейства 99% что не играли,а 1% берут по конски)
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    ВетеR
    1734111824
    почему в прошлом хорошие футболисты по окончании карьеры становятся дегенератами ? Аршавин,Мостовой,Родимов,Булыкин...
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    Александр.Т.
    1734117916
    Да дайте ему уже какую-нибудь работу в футбольной сфере, хочет де быть помощником у главного тренера что бы не чего не делать , теперь на вар сидеть ))
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