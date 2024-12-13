Мостовой назвал ключевую проблему судей: «99% не играли в футбол»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением относительно футбольных арбитров.

– Ключевая проблема заключается в том, что девяносто девять процентов сегодняшних арбитров никогда не играли в футбол. Даже VAR им не помогает! Судьи запутались в трактовках и бесконечных нюансах – они не чувствуют и не понимают игру, не знают футбольных хитростей!

Мне порой становится смешно, как в аналитических программах люди разбирают эпизоды в штрафной площади – был, пенальти, не было пенальти! Ну как вы не видите элементарных вещей! Вот же, этот человек убрал ножку, а этот, наоборот, подставил.

Мяч играется рукой или мяч попадает в руку – это надо понимать и чувствовать! Арбитры не знают футбол, судят, как в книжках написано, как их учат!

– Как же их учить, на ваш взгляд?

– Набирать тех, кто играл! В процессе моего обучения мы как-то общались с арбитрами. «Вы играли в футбол?» – спрашиваю. «Нет», – отвечают. «Так как же вы трактуете этот момент?!». Я любой эпизод считываю за три хода вперед: где опорная нога, в какую сторону развернется футболист, где руку мяч задеть может.

Еще раз повторю – судить надо не только по букве закона, но и по-футбольному! Футбол – живая, динамичная игра. Да, возможно, по методичке рефери может оказаться прав, однако по духу игры его решения вообще не соответствуют. И это не вина арбитров, а их беда!

– И что делать?

– Привлекать тех, кто играл, искать таких людей, которые могли бы помогать разбираться в футбольных нюансах! Пару месяцев назад в Лужниках меня пригласили в комнату VAR. Надели наушники, сидим, смотрим футбол. Обсуждаем эпизод, говорю – здесь нет пенальти. А они мне втроем утверждают обратное – нет, это одиннадцатиметровый!

Я им объясняю: идет передача, защитник выпрыгивает, за ним нападающий на замыкании, с закрытыми глазами играет головой, мяч летит вниз и попадает защитнику в руку. По-футбольному это ни разу не пенальти! Куда мяч должен был попасть, если нападающий, не глядя, наносит удар вниз! А для них одиннадцатиметровый!

Форвард другого уровня ударил бы не вниз, но в створ ворот! Забил, не забил – другой вопрос, но защитнику-то что делать? Он выпрыгивает, ему со спины мяч попадает вниз. Пенальти, елки-палки… Вы что, издеваетесь? И VAR, повторюсь, не помогает.

– Как вы относитесь к VAR?

– Я за.

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