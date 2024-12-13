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    Силкин негативно высказался о количестве легионеров в РПЛ

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение о составе бело-голубых.

    – Какую позицию, прежде всего, надо укрепить динамовцам этой зимой?

    – Это вопрос тренеру. Не мне решать. В идеале, не помешало бы взять игрока в каждую линию. Причем не легионеров. Я бы нашел россиян.

    – А такие есть?

    – Думаю, да.

    – Тогда можете оценить летние приобретения? Лунeв – попадание в точку?

    – Он лучше остальных голкиперов. Однако тоже играет с ошибками.

    – Что скажете о бразильском полузащитнике Артуре?

    – Я так и не понял, что это за игрок.

    – Ничего особенного в нем не увидели?

    – Ничего особенного… Беда нашего футбола в том, что у нас очень много посредственных иностранцев! В том же Динамо» 14 легионеров! А зачем они нужны в таком количестве?

    – Есть, например, Бителло, Лаксальт, Нгамалe. Разве слабые?

    – Хорошо, пусть будет три легионера. Ну даже пять. А 14 – то зачем? Ты же всех 14 на поле не выпустишь?

    – Но в заявке можно держать.

    – Можно. И зарплату всем плати, и бонусы. Они же как контракты составляют?

    – Как?

    – Бонусы, премии у них прописаны, а штрафы почему-то нет. Я просто с этим сталкивался, знаю.

    Наши функционеры ведут себя неправильно. Приглашают сюда легионеров и создают для них все блага. А с них, наоборот, спрашивать надо! Видимо, руководители бояться обидеть иностранцев, по голове их только гладят. А я вам так скажу. Если в Европе легионер сыграл так же, как местный, его пресса сожрет с потрохами! А у нас такого нет…

    – Сейчас пошли уже слухи, что Бителло и его агент не довольны своей зарплатой в «Динамо».

    – Что-то не устраивает? Пусть идут туда, где дадут больше. Сейчас просто трансферное окно открывается. Вот и пошли такие фокусы. Когда окно закроется, все сразу успокоятся.

    Вспомните, как себя вел Кордоба летом? Выделывался, выделывался, намекал, что уйдет из «Краснодара». Потом продлил контракт и остался. Успокоился. Опять начал забивать.

    И так ведут себя все остальные легионеры. Первый год они нормально играют. А потом их уже все устраивает. Их много, они живут своей диаспорой по каким-то своим принципам. И могут влиять на что угодно. Даже на результат.

    – Вопрос про русского футболиста. Как вам Тюкавин в первой части сезона? Ждали от него большего?

    – Понимаете, в том году он задрал планку высоко. Поэтому и ждали от него многого. Но вы не забывайте одну важную вещь. Соперники же его тоже разбирают по косточкам, готовятся к Тюкавину. Поэтому Косте сложнее. И мотивация уже не та. Одно дело заиграть на высоком уровне, а другое – держать этот уровень.

    – Думаете, голова у него закружилась?

    – Голова-то у него на месте. Но всегда сложно держать планку, которую ты задрал. Этот год для него переломный. Костя старается, я вижу. Но уже не все получается. Ему надо разнообразить свой арсенал, чтобы обманывать защитников. Такая же история ждет Батракова. В следующем сезоне он столько уже не забьет.

    – Тюкавина по уровню таланта можно сравнить с Кокориным или Смоловым?

    – Они разноплановые. У Тюкавина есть одно очень сильное качество.

    – Какое?

    – Он все время открывается в сторону ворот. А то у нас многие нападающие открываются в недодачу. При небольших габаритах Тюкавин здорово цепляется за мячи, в том числе и за верховые, сохраняет их.

    • Силкин был главным тренером «Динамо» в 2011-2012 годах.
    • Осенью РПЛ публиковала информацию о заявках клубов на первую часть сезона. Всего в них значилось 653 футболиста. 480 из них – россияне (73%), 155 – легионеры (24%), 18 – нелегионеры (3%) (футболисты со спортивным гражданством Армении, Беларуси и Казахстана).

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    13.12.2024 13:56
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    Комментарии (3)
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    Борис34684
    1734091765
    На счёт гастарбайтеров он прав, слишком много неликвида. Сейчас самое время развивать свою молодежь.
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    Марк Аврелий!
    1734100936
    Силкин молчал, молчал, и вот ... наш пострел везде поспел.
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    sochi-2013
    1734105044
    Коммерция и откаты. Это как с яблоками (картошкой и т.д) - наши лучше и дешевле, но с них много не наворуешь.
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