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    • Ивич прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»

    Ивич прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о кубковой победе над «Спартаком» (3:2).

    • Краснодарцы уступали в счете.
    • Они займут 2-3 место в группе.
    • «Спартак» ее досрочно выиграл.

    «Поздравляю игроков с победой – хорошая победа. Нам было нелегко адаптироваться к сегодняшнему сочетанию игроков, было много ошибок, которые нам нетипичны. Интересная игра, было много голевых моментов. Наши первый и второй гол были очень классными. Мы можем быть довольны тем, как мы играли. «Спартак» забил два гола на наших ошибках. Но мы были лучшей командой на поле, мы заслужили победу», – сказал серб.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.11.2023 23:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 2 ноября, 10:29

      Краснодар заслужил победу. Спартак заслужил поражение. Все верно...

      1
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      Рейтинг: -75

      Скай 2 ноября, 07:14

      не надо Вова бла-бла, Краснодар выглядел бледно. Скажи честно, повезло вам.

      1
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      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania 2 ноября, 00:22

      Ивич демагог знатный: тёлки забивали, когда Спартак ошибался, а третий вообще срезка от Денисова, благодарен должен быть, что не первый состав на поле выпустили) днищу завтра готовится слив в Путь регионов, или Ивичу с его тёлочками)

      2
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      Рейтинг: +12

      Mito2004 > ScarlettOgusania 2 ноября, 04:05

      А Краснодар, значит играл основным составом, да? Фамилии то хоть читал? Из основы в старте был только один человек, умник! Или написал так, абы ляпнуть?

      2
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 1 ноября, 23:32

      Сейчас почти все клубы рпл и Акрон лучше рыжебелых

      0
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      Рейтинг: +542

      erybov1965 1 ноября, 23:20

      Ну да,а Краснодар когда забивал,тогда Спартак не ошибался.Словоблудие на "высоте".Надо было и про третий гол сказать или что-нибудь придумать.И про пенальти Спартака,ну как "героически" Краснодар смог "повлиять" на Соболева.

      4
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > erybov1965 2 ноября, 10:31

      ПОБЕДИТЕЛИ могут говорить все, что захотят! ПРОИГРАВШИЕ - тихо сопеть(похрюкивать) в сторонке...)))

      1
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      Рейтинг: +542

      erybov1965 > Cleaner 2 ноября, 14:34

      Говорят,что надо достойно проигрывать,но я считаю,что некоторым также надо научиться достойно выигрывать.Но это не всем дано.

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      Рейтинг: +512

      Боцман52 1 ноября, 23:19

      "Но мы были лучшей командой на поле, мы заслужили победу" Да уж. Поскромнее надо быть. Мог бы сказать о том, что игра была равная, но мы лучше реализовали свои моменты (это не считая отмененного гола). Значит Спартак пропускал в результате вашей классной игры, а вы - из-за своих ошибок. Голы всегда забиваются из-за ошибок другой команды.

      4
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