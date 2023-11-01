Ивич прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о кубковой победе над «Спартаком» (3:2).
- Краснодарцы уступали в счете.
- Они займут 2-3 место в группе.
- «Спартак» ее досрочно выиграл.
«Поздравляю игроков с победой – хорошая победа. Нам было нелегко адаптироваться к сегодняшнему сочетанию игроков, было много ошибок, которые нам нетипичны. Интересная игра, было много голевых моментов. Наши первый и второй гол были очень классными. Мы можем быть довольны тем, как мы играли. «Спартак» забил два гола на наших ошибках. Но мы были лучшей командой на поле, мы заслужили победу», – сказал серб.
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Источник: «Чемпионат»