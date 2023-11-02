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  • Червиченко: «Судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше»

Червиченко: «Судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше»

2 ноября 2023, 12:00
13

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что московской команде подсуживали в кубковом матче с «Краснодаром».

«Было видно, что «Спартак» играл с лидером турнирной таблицы в РПЛ. У «Краснодара» было преимущество, несмотря на то что судья принимал странные решения, «быки» смотрелись лучше.

«Спартаку» было позволено гораздо больше. В начале матча Кривцов играет плечом в плечо и за это получает жeлтую карточку со штрафным. Умяров делает то же самое, причeм бьeт игрока в заднюю поверхность бедра, но там не только карточки, но и штрафного нет.

Мартинс летит открытыми шипами в ногу – вообще-то это красная, но даже штрафного нет. Судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше. Была пара моментов, когда красно-белым повезло, что мяч попал в Селихова.

Игроки в «Краснодаре» более качественные и солидные. Когда смотришь на того же Классена, удивляешься, как человек вообще попал в «Спартак». Когда смотришь на игру Мелeшина, понимаешь, почему его так усердно пытались отдать в аренду в межсезонье», – сказал Червиченко.

  • «Краснодар» победил со счетом 3:2.
  • Матч обслуживал Евгений Буланов.
  • В конце игры Александр Соболев реализовал пенальти, но судья отменил гол.
  • По мнению арбитра, спартаковец дважды коснулся мяча при исполнении 11-метрового удара.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Червиченко Андрей Буланов Евгений
Комментарии (13)
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VVM1964
1698918296
Отменить забитый пенальти, где разглядеть касание можно только при ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ желании - это просто неоценимая помощь Спартаку !!! Краснодар НУ СОВСЕМ не был лучше - ему просто больше повезло в том числе и с победным голом !!! А червяк как был гнуснейшим типом и наглым лжецом, таким и остается !!! (((
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Дядя Серёжа
1698918388
Одноглазое лихо
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erybov1965
1698925137
Особенно сильно помог с пенальти.
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Strig
1698928902
бей бл@ своих? ну ты и Г...
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timon2401
1698932751
окуенно помог))) данный персонаж даже если Спартаку выпишут 12 красных карточек с учётом тренера будет визжать что все судьи за Спартак))
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nik55
1698944312
когда же ты жирный червяк заглохнешь ?
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