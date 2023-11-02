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    • Червиченко: «Судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше»

    Червиченко: «Судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше»

    Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что московской команде подсуживали в кубковом матче с «Краснодаром».

    «Было видно, что «Спартак» играл с лидером турнирной таблицы в РПЛ. У «Краснодара» было преимущество, несмотря на то что судья принимал странные решения, «быки» смотрелись лучше.

    «Спартаку» было позволено гораздо больше. В начале матча Кривцов играет плечом в плечо и за это получает жeлтую карточку со штрафным. Умяров делает то же самое, причeм бьeт игрока в заднюю поверхность бедра, но там не только карточки, но и штрафного нет.

    Мартинс летит открытыми шипами в ногу – вообще-то это красная, но даже штрафного нет. Судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше. Была пара моментов, когда красно-белым повезло, что мяч попал в Селихова.

    Игроки в «Краснодаре» более качественные и солидные. Когда смотришь на того же Классена, удивляешься, как человек вообще попал в «Спартак». Когда смотришь на игру Мелeшина, понимаешь, почему его так усердно пытались отдать в аренду в межсезонье», – сказал Червиченко.

    • «Краснодар» победил со счетом 3:2.
    • Матч обслуживал Евгений Буланов.
    • В конце игры Александр Соболев реализовал пенальти, но судья отменил гол.
    • По мнению арбитра, спартаковец дважды коснулся мяча при исполнении 11-метрового удара.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2023 12:00
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1796

      Айболид 3 ноября, 14:44

      Вон как забурлило-забулькало то . Не любят рылы про себя правду , ох как не любят .

      0
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      Рейтинг: +8891

      nik55 2 ноября, 19:58

      когда же ты жирный червяк заглохнешь ?

      1
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      Рейтинг: +912

      timon2401 2 ноября, 16:45

      окуенно помог))) данный персонаж даже если Спартаку выпишут 12 красных карточек с учётом тренера будет визжать что все судьи за Спартак))

      1
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      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 2 ноября, 16:12

      Если бы несудьи сви ньи давно пыли ли бы в Пердиве! Гыгыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > ПалкоВводецъ (returned) 2 ноября, 16:17

      Если бы судьи не были сви ньи, Спартак давно пылил бы в Пердиве! Ржу ни могу...)))

      1
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      Рейтинг: -75

      Скай > Cleaner 3 ноября, 11:45

      но судьи оказывается, бо м жи.

      0
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      Рейтинг: +366

      Strig 2 ноября, 15:41

      бей бл@ своих? ну ты и Г...

      0
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      Рейтинг: +542

      erybov1965 2 ноября, 14:38

      Особенно сильно помог с пенальти.

      2
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      Рейтинг: -75

      Скай 2 ноября, 13:13

      червяк он и в африке червяк. Но жаба его конкретно давит.

      8
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      Рейтинг: +6175

      Дядя Серёжа 2 ноября, 12:46

      Одноглазое лихо

      2
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      Рейтинг: +6585

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 2 ноября, 16:20

      0:1

      0
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 2 ноября, 12:44

      Отменить забитый пенальти, где разглядеть касание можно только при ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ желании - это просто неоценимая помощь Спартаку !!! Краснодар НУ СОВСЕМ не был лучше - ему просто больше повезло в том числе и с победным голом !!! А червяк как был гнуснейшим типом и наглым лжецом, таким и остается !!! (((

      5
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > VVM1964 2 ноября, 12:58

      Спартак должен был остаться в меньшинстве уже к десятой минуте матча. Не нужно притворяться, что Вы не видели, как судья закрывал глаза на ГРУБЕЙШИЕ фолы Спартака...(

      3
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Cleaner 2 ноября, 13:08

      Ты свое диванное мнение оставь при себе - фол там был, но на красную не тянул, это уже СПЕЦИАЛИСТЫ обсудили, ну а желтую да - прозявкал судья !!! Еще есть примеры ??? Если и были ошибки, то как обычно - в обе стороны и грубейших не было !!! Ну разве что можно было ОЧЕРЕДНУЮ Желтую дать Умярову - ПО СОВОКУПНОСТИ нарушений ( их было как всегда предостаточно ... )

      2
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      Рейтинг: +366

      Strig > Cleaner 2 ноября, 15:42

      сходи к глазнюку

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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Strig 2 ноября, 15:45

      Ему скорее больше психиатр требуется... ((

      2
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      Рейтинг: +366

      Strig > Cleaner 2 ноября, 15:51

      СПАРТАК ничего тебе не должен!

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      Рейтинг: +31805

      JTherry > VVM1964 2 ноября, 16:04

      клинеру давно пора глаз на жопу натянуть, чтобы сразу - к проктологу, а уже потом к психиатру...)

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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > JTherry 2 ноября, 16:29

      С палковводцем пора поближе познакомить - пусть развлекаются где-то в сторонке от бомбардира ))) У них и тут уже полное взаимопонимание...

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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 2 ноября, 12:36

      О помощи судеек Спартаку можно отдельно и не писать. О том, что судьи тащат Спартака повыше от законного спартаковского ДЕСЯТОГО места и так ВСЕ ЗНАЮТ...(((

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