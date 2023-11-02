Червиченко: «Судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что московской команде подсуживали в кубковом матче с «Краснодаром».

«Было видно, что «Спартак» играл с лидером турнирной таблицы в РПЛ. У «Краснодара» было преимущество, несмотря на то что судья принимал странные решения, «быки» смотрелись лучше.

«Спартаку» было позволено гораздо больше. В начале матча Кривцов играет плечом в плечо и за это получает жeлтую карточку со штрафным. Умяров делает то же самое, причeм бьeт игрока в заднюю поверхность бедра, но там не только карточки, но и штрафного нет.

Мартинс летит открытыми шипами в ногу – вообще-то это красная, но даже штрафного нет. Судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше. Была пара моментов, когда красно-белым повезло, что мяч попал в Селихова.

Игроки в «Краснодаре» более качественные и солидные. Когда смотришь на того же Классена, удивляешься, как человек вообще попал в «Спартак». Когда смотришь на игру Мелeшина, понимаешь, почему его так усердно пытались отдать в аренду в межсезонье», – сказал Червиченко.