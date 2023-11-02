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    • Губерниев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»

    Губерниев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от кубковой игры между «Спартаком» и «Краснодаром».

    «В общем, в матчах «Спартака» без перемен. Сзади беда, Денисов традиционно – по своим лучше, чем по чужим. Мелешин впереди ищет себя, ну хоть Селихов наконец вернулся!

    «Краснодару» эта победа, скорее всего, ничего не даст… Но тут организация игры получше. Да, и судейство по-прежнему у нас 70 на 30», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

    • «Краснодар» победил со счетом 3:2.
    • Решающим стал автогол Даниила Денисова.
    • «Спартак» выиграл кубковую группу, несмотря на вчерашнее поражение.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    02.11.2023 12:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      Nicknikls 3 ноября, 14:52

      Губер =лицемер!!!...и похабно-пошлый персонаж!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6175

      Дядя Серёжа 2 ноября, 12:44

      Как веслом по воде писано....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6585

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 2 ноября, 16:18

      Описано...

      0
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 2 ноября, 12:40

      "Решающим стал автогол Даниила Денисова." - решающим стала отмена гола Соболева !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +144

      Порванная хрюканина > VVM1964 2 ноября, 12:43

      Дельфина настигла карма за пену, заработанную чистейшим нырком

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Порванная хрюканина 2 ноября, 12:53

      Здесь предостаточно полудурков, что бы я не общался с такими полными идиотами, как ты !!! Поэтому, сделай милость - не пиши мне больше, ответ ВРЯД-ЛИ последует !!!...

      0
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      Рейтинг: +144

      Порванная хрюканина > VVM1964 2 ноября, 13:06

      Ты на диспансеризации смог от психиатра сбежать ?

      2
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      Рейтинг: +2760

      Январь 59 > VVM1964 3 ноября, 13:28

      В данном случае, с отменой гола , было всё по делу. Дельфин бил в левый угол и Агкацев угадал направление удара. Однако рикошет от левой стопы изменил направление полета мяча. Да это несчастный случай. Да у Соболева поехала пятка левой ноги перед ударом. Но тут как говорится дело случая. Шипы, мокрая трава, сильно завален корпус перед ударом. Разглядеть такой случай можно только на повторе при многократном просмотре. Два несчастных случае в одном матче с одной командой. Однако положения в раскладе это не изменило, и Спартак остался первый, а Краснодар третий. Обидно и досадно, но ничего не изменилось и ладно.

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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Январь 59 3 ноября, 14:21

      Моё зрение увидело совершенно другую картинку !!!

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