Губерниев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от кубковой игры между «Спартаком» и «Краснодаром».

«В общем, в матчах «Спартака» без перемен. Сзади беда, Денисов традиционно – по своим лучше, чем по чужим. Мелешин впереди ищет себя, ну хоть Селихов наконец вернулся!

«Краснодару» эта победа, скорее всего, ничего не даст… Но тут организация игры получше. Да, и судейство по-прежнему у нас 70 на 30», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

«Краснодар» победил со счетом 3:2.

Решающим стал автогол Даниила Денисова.

«Спартак» выиграл кубковую группу, несмотря на вчерашнее поражение.

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