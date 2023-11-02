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    • Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

    Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на домашнее кубковое поражение от «Краснодара» (2:3).

    • Москвичи вели в счете.
    • Они досрочно выиграли группу.
    • Впереди у «Спартака» матч 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (5 ноября).

    «Никому не нравится проигрывать – особенно в таком ключе. Иногда заслуженная победа тебе не достаeтся. Мы достаточно сделали для того, чтобы добиться положительного результата. Я доволен игрой некоторых футболистов – это позитивный момент для конкуренции. Мяч сегодня не шeл в ворота, а в удачу я не верю, поэтому мы будем работать дальше, чтобы в таких ситуациях весы склонять на нашу сторону. Мы контролировали матч, но так сложилось.

    Я хотел бы поблагодарить помощника арбитра, который очень профессионально и вежливо объяснил мне эпизод с офсайдом Даниила Хлусевича. Такое бывает нечасто», – сказал испанец.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2023 01:57
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 2 ноября, 16:37

      Поражение поражению рознь. В этой игре Спартак хотя и проиграл, показал неплохой футбол и если бы не грубые ошибки в обороне мог добиться лучшего результата.

      1
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      Рейтинг: +5344

      Каратель 2 ноября, 13:28

      Порадовал вар...так тщательно рассмотрели миллиметры...надеюсь теперь офсайд и другие нарушения они будут так же хорошо видеть-это касается всех команд без исключения...а если и дальше будут тупить как раньше -это просто продажные ублюдки,а не судьи

      2
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      Рейтинг: +20

      Sergey-Martinov-yandex > Каратель 2 ноября, 14:07

      За языком не следите, вот и прилетает и от судей и от других команд. . Одни понты и скандалы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +890

      lejnin > Sergey-Martinov-yandex 2 ноября, 15:35

      Ну вот видишь - сам же признаёшь, что судят с пристрастием, потому как "кто это посмел про судей говорить негативно"

      0
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      Рейтинг: +644

      saf05 2 ноября, 12:19

      Только и знает что комментировать поражения

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1951

      rac531 2 ноября, 11:01

      САЛИХОВА
      «Отмененные голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили еще с Тедеско»

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 2 ноября, 10:40

      Абаскаль: - Уви-уви-уви-и-и-и!!!... )))

      3
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      Рейтинг: +1606

      k611 2 ноября, 09:49

      Группу то Спартак выиграл. В этом матче красно-белые поражения точно не заслуживали.

      3
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      Рейтинг: +19568

      paracetamol 2 ноября, 09:42

      Это хмырь еще по собственному желанию не подал, компенсации хочет?

      4
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      Рейтинг: +1972

      mahan 2 ноября, 09:16

      Как достало нытьё и отговорки Абасраля. Признай уже наконец-то, что ты не тренер, и уходи из Спартака.

      2
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      Рейтинг: +6175

      Дядя Серёжа 2 ноября, 08:31

      Слова... но так сложилось.... А кто складывал?

      1
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      Рейтинг: +36

      СпартакВВ 2 ноября, 07:43

      Три попадания в каркас ворот, это, конечно, полное невезение!А в целом Спартак играл не плохо, заслуженной победу Краснодара язык никак не поворачивается назвать! Ивич просто выдает желаемое за действительное, а после выхода Черникова, как обычно началось регби, где был судья в его единоборствах, неизвестно. Вообще судья странный!

      3
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > СпартакВВ 2 ноября, 10:41

      Три попадания в каркас ворот - это КРИВОНОГОСТЬ спартаковских игроков и ничего более!!!

      Ржу. ни могу...)))

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      Рейтинг: +1951

      rac531 > Cleaner 2 ноября, 10:58

      " попадания в каркас ворот - это КРИВОНОГОСТЬ спартаковских игроков"

      Игроков других команд это тоже касается?
      Например краснодарких в матче с ЦСКА?)

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      Рейтинг: +5344

      Каратель > Cleaner 2 ноября, 13:24

      Ты опять боярки налакался с ********* князюм))))

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