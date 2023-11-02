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  • Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

2 ноября 2023, 01:57
17

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на домашнее кубковое поражение от «Краснодара» (2:3).

  • Москвичи вели в счете.
  • Они досрочно выиграли группу.
  • Впереди у «Спартака» матч 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (5 ноября).

«Никому не нравится проигрывать – особенно в таком ключе. Иногда заслуженная победа тебе не достаeтся. Мы достаточно сделали для того, чтобы добиться положительного результата. Я доволен игрой некоторых футболистов – это позитивный момент для конкуренции. Мяч сегодня не шeл в ворота, а в удачу я не верю, поэтому мы будем работать дальше, чтобы в таких ситуациях весы склонять на нашу сторону. Мы контролировали матч, но так сложилось.

Я хотел бы поблагодарить помощника арбитра, который очень профессионально и вежливо объяснил мне эпизод с офсайдом Даниила Хлусевича. Такое бывает нечасто», – сказал испанец.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (17)
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моэм
1698898608
"...заслуженная победа " ????....это когда 18 летний пацан Кокшаров разрывает защиту забивая из под Бабича и Маслова ??....и Мелёшина , запоровшего два выхода один на один ?.
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СпартакВВ
1698900233
Три попадания в каркас ворот, это, конечно, полное невезение!А в целом Спартак играл не плохо, заслуженной победу Краснодара язык никак не поворачивается назвать! Ивич просто выдает желаемое за действительное, а после выхода Черникова, как обычно началось регби, где был судья в его единоборствах, неизвестно. Вообще судья странный!
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Дядя Серёжа
1698903116
Слова... но так сложилось.... А кто складывал?
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mahan
1698905798
Как достало нытьё и отговорки Абасраля. Признай уже наконец-то, что ты не тренер, и уходи из Спартака.
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paracetamol
1698907374
Это хмырь еще по собственному желанию не подал, компенсации хочет?
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k611
1698907771
Группу то Спартак выиграл. В этом матче красно-белые поражения точно не заслуживали.
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saf05
1698916788
Только и знает что комментировать поражения
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Каратель помойников
1698920887
Порадовал вар...так тщательно рассмотрели миллиметры...надеюсь теперь офсайд и другие нарушения они будут так же хорошо видеть-это касается всех команд без исключения...а если и дальше будут тупить как раньше -это просто продажные ублюдки,а не судьи
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zigbert
1698932220
Поражение поражению рознь. В этой игре Спартак хотя и проиграл, показал неплохой футбол и если бы не грубые ошибки в обороне мог добиться лучшего результата.
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