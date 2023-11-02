Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на домашнее кубковое поражение от «Краснодара» (2:3).

Москвичи вели в счете.

Они досрочно выиграли группу.

Впереди у «Спартака» матч 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (5 ноября).

«Никому не нравится проигрывать – особенно в таком ключе. Иногда заслуженная победа тебе не достаeтся. Мы достаточно сделали для того, чтобы добиться положительного результата. Я доволен игрой некоторых футболистов – это позитивный момент для конкуренции. Мяч сегодня не шeл в ворота, а в удачу я не верю, поэтому мы будем работать дальше, чтобы в таких ситуациях весы склонять на нашу сторону. Мы контролировали матч, но так сложилось.

Я хотел бы поблагодарить помощника арбитра, который очень профессионально и вежливо объяснил мне эпизод с офсайдом Даниила Хлусевича. Такое бывает нечасто», – сказал испанец.

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