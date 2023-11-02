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    • Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»

    Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»

    Александр Мостовой высказался о втором поражении «Спартака» подряд.

    Накануне москвичи на своем поле уступили «Краснодару» (2:3) в Фонбет Кубке России.

    «Поражения «Спартака» в последних матчах не удивляют. Что-то в команде идет не так. Понятно, что матч с «Краснодаром» турнирного значения не имел, но домашних поражений надо избегать.

    «Краснодар» был больше мотивирован? Они выставили второй состав, как и «Спартак». Все лидеры отдыхали. Условия одинаковые.

    До этого проиграли «Факелу» – никакой стабильности нет. Но Абаскаль, видимо, святой. Любого другого тренера уже бы давно выгнали из клуба на фоне такой игры и результатов», – заявил Мостовой.

    • «Спартак» набрал 20 очков в 13 турах РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.11.2023 23:47
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 3 ноября, 14:39

      Смотрел ли Мостовой этот матч? Спартак ни в чем не уступал Краснодару.

      0
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 3 ноября, 13:01

      Надеюсь Мостовой в скором времени получит лицензию "Pro" и тогда возглавит народную команду. Я бы на его месте взял в помощники Карпина, Шалимова и Черчесова. Истино спартаковский тренерский состав.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner 3 ноября, 10:52

      Что все до Аскабаля докапались? Дайте тренеру поработать и вывести наконец то Спартака в ПЕРДИВ! Ну ржу ни могу!!!...)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 3 ноября, 06:53

      Пора сви ньям в Пердив на очищение. А пока они самая антинародная и ненавистная команда чемпионата. Гыгыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +11

      иммануил > ПалкоВводецъ (returned) 3 ноября, 14:38

      Самая антинародная? Не перепутал с ****?

      0
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      Рейтинг: +10

      [email protected] 3 ноября, 01:59

      Заработок на Спортивных Событиях!!
      Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды)
      Поставили - Выиграли
      Высокие Кф!!
      В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку)


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      Рейтинг: +887

      прабабушка краба 3 ноября, 00:34

      Да, поставьте уже его тренером Спартака!

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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 3 ноября, 00:17

      Да, игры нет и состава игрового нет, что делает этот человек непонятно, ждем тебя Сашко, мож ты научишь как надо играть

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