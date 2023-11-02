Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»

Александр Мостовой высказался о втором поражении «Спартака» подряд.

Накануне москвичи на своем поле уступили «Краснодару» (2:3) в Фонбет Кубке России.

«Поражения «Спартака» в последних матчах не удивляют. Что-то в команде идет не так. Понятно, что матч с «Краснодаром» турнирного значения не имел, но домашних поражений надо избегать.

«Краснодар» был больше мотивирован? Они выставили второй состав, как и «Спартак». Все лидеры отдыхали. Условия одинаковые.

До этого проиграли «Факелу» – никакой стабильности нет. Но Абаскаль, видимо, святой. Любого другого тренера уже бы давно выгнали из клуба на фоне такой игры и результатов», – заявил Мостовой.

«Спартак» набрал 20 очков в 13 турах РПЛ.

Команда занимает 6-е место в таблице лиги.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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