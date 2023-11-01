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    • Фонбет Кубок России. «Спартак» вел в счете, но уступил дома «Краснодару» (2:3)

    Фонбет Кубок России. «Спартак» вел в счете, но уступил дома «Краснодару» (2:3)

    «Спартак» в последнем туре группового этапа Фонбет Кубка России уступил дома «Краснодару». Москвичи вели в счете.

    В обоих голах «Спартака» поучаствовал Александр Соболев. Также он не реализовал пенальти – его гол с 11 метров во втором тайме был отменен из-за двойного касания.

    У «Краснодара» дубль оформил Александр Кокшаров – впервые в карьере.

    У «Спартака» в последних шести матчах одна победа.

    «Спартак» досрочно выиграл группу. «Краснодар» займет второе или третье место – зависит от завтрашнего матча «Динамо»«Пари НН».

    Россия. Фонбет Кубок России. Группа D. 6-й тур

    Спартак (Москва) – Краснодар – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кокшаров, 3; 1:1 – Соболев, 8 (с пенальти); 2:1 – Умяров, 45+1; 2:2 – Кокшаров, 61; 2:3 – Денисов, 74 (в свои ворота).

    Незабитые пенальти: Соболев, 84 – нет.

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    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2023 22:48
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    Комментарии157
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      Рейтинг: +5983

      neim 2 ноября, 16:48

      Игра смотрелась, была "огненной", что и нравится болельщикам. Спартаку победа практически и не нужна была, но амбиции есть, этого не отнять ! И это хорошо.
      Респект обеим командам, по больше бы таких матчей !

      2
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 2 ноября, 14:37

      Обидное поражение Спартака, которое он не заслужил. Ну никак не хуже Краснодара играл Спартак. Подвела как всегда оборона. Особенно глупым был третий гол.
      Краснодар с победой!

      2
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > zigbert 2 ноября, 14:58

      Третий гол - несчастный случай и несуразность Денисова - на хрена вообще было подставлять ногу ???((( Ну а первые два - чисто фланговые ошибки и конечно ЭТО УЖЕ БОЛЕЗНЬ ((( Хорошо хоть, что это поражение ни на что не влияет...

      1
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      Рейтинг: +103008

      zigbert > VVM1964 2 ноября, 15:29

      Да вообще первые два гола как под копирку, Кокшаров без помех бьет по воротам, защитники явно потеряли его.

      2
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 2 ноября, 11:15

      Такого позорища, как игра срамтака, больше нигде не увидешь!

      3
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      Рейтинг: +19568

      paracetamol 2 ноября, 09:43

      Кстати, а почему в ворота быков назначено 2 пенальти, а свиней - ни одного.

      5
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      Рейтинг: +144

      Порванная хрюканина > paracetamol 2 ноября, 10:12

      А почему также не удалили свенью, влетевшую шипами в голень игрока Краснодара ? Даже ЖК уроду крючкохвостому не дали, и при этом стоит визг, что судья куёвый

      4
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      Рейтинг: +2760

      Январь 59 2 ноября, 09:27

      Авантюрная игра. Ошибок пруд пруди . Спартаку гол забили после грубой ошибки Спартака, тут же сами три раза в пределах своей штрафной накосячили и получили в обратку.Пенальти отменили вполне справедливо, Дельфин бил в левый угол, но мяч скользн по левой ноге и влетел по центру ворот. Выход на поле игроков основы поменял ход игры, прекрасный пас по диагонали обрезал весь Спартак. Для Спартака игра ничего не значила, для Краснодара теперь много зависит от результата Динамо-ПНН. Но и это не приговор. Как и прошлом розыгрыше по нижней сетке можно дойти до финала, и игры будут полегче , чем в верхней сетке.

      2
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      Рейтинг: -75

      Скай 2 ноября, 07:11

      Результат в данном случае вторичен, главное Спартак играл и играл хорошо. Краснодару откровенно повезло. Ну, а судейка конечно ц ука.

      3
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > Скай 2 ноября, 12:39

      Да, это ХОРОШО, когда Спартак проигрывает...)))

      1
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      Рейтинг: +6709

      fakeid 2 ноября, 04:53

      матч не видел, но результатом доволен) надо полагать, что (по версии хрячья) во всём снова виноват газпром, заговор, комментаторы, поле, погода, судьи и прочий стандартный бредовый набор тарасофских отмазок.

      пс: тут не пробегали отодранные номэд и промквас? или снова заперлись в своём двухместном бачке, захлопнув крышку покрепче?

      6
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      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania 1 ноября, 23:56

      счёт этого матча - это был заговор против днища, которое пролетело в Путь регионов!) Спартак вторым составом играл нормально, не брызгайте слюнями, мы вышли в 1/4 с первого места!!!

      3
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner > ScarlettOgusania 2 ноября, 12:40

      И все то в Спартаке хорошо. И Лигу Чемпионов бы Спартак выиграл, если бы не козни УЕФА!

      Ну РЖУ ни могу!!!...)))

      1
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      Рейтинг: +17241

      Алексей З 1 ноября, 23:30

      Матч ничего не решал , но Спартак в очередной раз играл отвратно. С этим тренером наверно по другому уже не будет.
      Плсмотрели на ближайший резерв , ёпрст сколько же в составе шлака , пздц.

      4
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      Рейтинг: +1343

      qawzsexdr 1 ноября, 23:24

      Вы не понимаете, это снова судейский заговор.

      6
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