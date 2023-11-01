«Спартак» в последнем туре группового этапа Фонбет Кубка России уступил дома «Краснодару». Москвичи вели в счете.

В обоих голах «Спартака» поучаствовал Александр Соболев. Также он не реализовал пенальти – его гол с 11 метров во втором тайме был отменен из-за двойного касания.

У «Краснодара» дубль оформил Александр Кокшаров – впервые в карьере.

У «Спартака» в последних шести матчах одна победа.

«Спартак» досрочно выиграл группу. «Краснодар» займет второе или третье место – зависит от завтрашнего матча «Динамо» – «Пари НН».

Россия. Фонбет Кубок России. Группа D. 6-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кокшаров, 3; 1:1 – Соболев, 8 (с пенальти); 2:1 – Умяров, 45+1; 2:2 – Кокшаров, 61; 2:3 – Денисов, 74 (в свои ворота).

Незабитые пенальти: Соболев, 84 – нет.

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