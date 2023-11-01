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  • Фонбет Кубок России. «Спартак» вел в счете, но уступил дома «Краснодару» (2:3)

Фонбет Кубок России. «Спартак» вел в счете, но уступил дома «Краснодару» (2:3)

1 ноября 2023, 22:48
122

«Спартак» в последнем туре группового этапа Фонбет Кубка России уступил дома «Краснодару». Москвичи вели в счете.

В обоих голах «Спартака» поучаствовал Александр Соболев. Также он не реализовал пенальти – его гол с 11 метров во втором тайме был отменен из-за двойного касания.

У «Краснодара» дубль оформил Александр Кокшаров – впервые в карьере.

У «Спартака» в последних шести матчах одна победа.

«Спартак» досрочно выиграл группу. «Краснодар» займет второе или третье место – зависит от завтрашнего матча «Динамо»«Пари НН».

Россия. Фонбет Кубок России. Группа D. 6-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар – 2:3 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кокшаров, 3; 1:1 – Соболев, 8 (с пенальти); 2:1 – Умяров, 45+1; 2:2 – Кокшаров, 61; 2:3 – Денисов, 74 (в свои ворота).

Незабитые пенальти: Соболев, 84 – нет.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (122)
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arrivalgist
1698868329
Спартак, проигрывайте всегда, не берите грех на душу, иначе масковские комментаторы захлебнутся слюнями. ))
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Krics
1698868389
Смешно,выдумать касание это высший пилотаж,ихмо.
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anatolich72
1698868416
Ща питерская мразота набежит.
Ответить
rash1959
1698868565
судья победил
Ответить
anatolich72
1698868566
В разборе нихрена не видно касания.
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ArReal
1698868591
Я таких дураков, как Соболев давно не видел)) с пенальти то не попадает, то тупо по центру бьёт, то в ногу себе)) Пока это полено будет в Спартаке - плохи будут дела)) Помню Зарема говорила, что Соболев классный игрок, потому что он любимый игрок её дочки)) логика конечно железная, как в случае с выбором тренера по гороскопу, с буквой Р в имени)) А некоторые до сих пор думают, что в футболе она лучше всех разбирается))Как можно ему вообще пенальти бить доверять?
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alteper
1698868650
В этом году Краснодар тянут,но думаю Зенит больше заплатит ,очень печально ,что наш Российский футбол не спорт а бизнес(
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Эном айс
1698869373
Я был здесь. Ничего не сказал.))
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qawzsexdr
1698870258
Вы не понимаете, это снова судейский заговор.
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paracetamol
1698907439
Кстати, а почему в ворота быков назначено 2 пенальти, а свиней - ни одного.
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