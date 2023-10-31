Месси подарили восемь золотых перстней после получения 8-го «Золотого мяча»

Adidas сделал эксклюзивный подарок нападающему «Интера Майами» Лионелю Месси.

Немецкая компания подарила футболисту восемь золотых перстней.

Каждое 14-каратное кольцо символизирует «Золотой мяч», выигранный аргентинцем в течение карьеры.

Ожидается, что украшения будут проданы на аукционе.

На одном из кадров, опубликованных adidas, Месси отдал дань уважения легенде НБА Биллу Расселу, умершему в прошлом году. Он сфотографировался, повторив известную позу баскетболиста.

Фото: твиттер adidas Football