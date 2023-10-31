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Божович сказал, чем Кокорин похож на Гризманна

31 октября 2023, 10:04
1

Бывший главный тренер нескольких клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о таланте нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Ситуация с тюрьмой оказала большое влияние на Кокорина. Он до сих пор не смог восстановиться и вернуться на свой уровень, поэтому и не заиграл в Италии. Может, и вернул бы кондиции, но ни у кого нет терпения ждать. Играть на Кипре – абсолютно бессмысленно для его таланта. Он мог сделать больше, но такова судьба – ничего не поделаешь. Еще года три сможет играть на высоком уровне.

Саша полностью не реализовал свой потенциал и должен был играть в больших клубах. Выбрал Россию, когда подписывался с «Зенитом», хотя мог раньше уехать в Европу – такие предложения на дороге не валяются. Он похож на Антуана Гризманна. У них взрывная техника, оба шустренькие», – сказал Божович.

  • Божович возглавлял в России «Амкар», «Москву», московское «Динамо», «Ростов», московский «Локомотив», «Арсенал» и «Крылья Советов».
  • В октябре 2018 года Кокорин был арестован по обвинению в нападении. Впоследствии был признан виновным и провел в тюрьме около года.
  • Права на нападающего принадлежат «Фиорентине», но он второй сезон проводит в аренде в «Арисе» из Лимасола.

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Источник: Sport24
Кипр. Первый Дивизион Арис Кокорин Александр Божович Миодраг
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1698741707
Кокорин играет на той базе, что дала природа. К сожалению, мозгов там не предусмотрено. *
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