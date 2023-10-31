Божович сказал, чем Кокорин похож на Гризманна

Бывший главный тренер нескольких клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о таланте нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Ситуация с тюрьмой оказала большое влияние на Кокорина. Он до сих пор не смог восстановиться и вернуться на свой уровень, поэтому и не заиграл в Италии. Может, и вернул бы кондиции, но ни у кого нет терпения ждать. Играть на Кипре – абсолютно бессмысленно для его таланта. Он мог сделать больше, но такова судьба – ничего не поделаешь. Еще года три сможет играть на высоком уровне.

Саша полностью не реализовал свой потенциал и должен был играть в больших клубах. Выбрал Россию, когда подписывался с «Зенитом», хотя мог раньше уехать в Европу – такие предложения на дороге не валяются. Он похож на Антуана Гризманна. У них взрывная техника, оба шустренькие», – сказал Божович.