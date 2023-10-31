Месси прокомментировал получение восьмого «Золотого мяча»

Лионель Месси поделился эмоциями на церемонии вручения «Золотого мяча»-2023.

Аргентинец выиграл награду, обойдя в голосовании Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Форвард взял 8-й «Золотой мяч» – это абсолютный рекорд.

«Приятно снова оказаться здесь и насладиться этим моментом. Приятно иметь возможность выиграть чемпионат мира и осуществить мечту.

Я не мог представить, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг, что мне посчастливится быть частью лучшей команды в истории, выиграть Кубок Америки и чемпионат мира – после всех этих трудных моментов в сборной.

Каждый «Золотой мяч» особенный. Самые важные награды – это командные титулы. Этот трофей был бы невозможен без всей команды. Приятно, когда тебя признают, это правда. Но самое главное в футболе – это команда.

Я хочу вспомнить Диего [Марадону]. Сегодня его день рождения. И нет места лучше этого, где так много футболистов, чтобы вспомнить о нем. Ему бы понравилось.

Где бы ты ни был, с днем рождения, Диего. Это и для тебя, я делюсь им с тобой», – сказал Месси.