Фофана отстранен от тренировок «Униона» за отказ пожимать руку тренеру

Нападающий «Униона» Давид Датро Фофана отстранен от тренировок на неделю за отказ пожимать руку главному тренеру команду Урсу Фишеру после замены форварда в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».
«Футбол – это командный вид спорта. И всегда важно твое поведение после определенных решений. Замены – часть футбола. Нужно принимать такие решения», – сказал Фишер.
- Матч «Унион» – «Наполи» прошел в Берлине 24 октября и закончился победой гостей со счетом 1:0.
- 20-летний Фофана был заменeн на 70-й минуте на Кевина Бехренса.
- Он играет в «Унионе» на правах аренды из лондонского «Челси».
- Фофана пропустит ближайшие матчи с «Вердером» в Бундеслиге и «Штутгартом» в Кубке Германии.
Источник: The Athletic