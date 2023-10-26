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    • Лига чемпионов. «Манчестер Сити» благодаря дублю Холанда переиграл «Янг Бойз» (3:1), «Атлетико» не смог победить «Селтик» (2:2)

    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» благодаря дублю Холанда переиграл «Янг Бойз» (3:1), «Атлетико» не смог победить «Селтик» (2:2)

    «Манчестер Сити» в 3-м туре Лиги чемпионов победил на выезде «Янг Бойз». Дубль у Эрлинга Холанда.

    В другой встрече «Атлетико» сыграл вничью на выезде с «Селтиком». Мадридцы заканчивали матч в меньшинстве после удаления Родриго де Пауля.

    Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур

    Янг Бойз (Швейцария) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Аканжи, 48; 1:1 – Элиа, 52; 1:2 – Холанд, 67 (с пенальти); 1:3 – Холанд, 86.

    Лига чемпионов. Группа Е. 3-й тур

    Селтик (Шотландия) – Атлетико (Испания) – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Фурухаси, 4; 1:1 – Гризманн, 25; 2:1 – Пальма, 28; 2:2 – Мората, 53.

    Незабитые пенальти: нет – Гризманн, 25.

    Удаления: нет – де Пауль, 82 (вторая ж.к.).

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.10.2023 00:04
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